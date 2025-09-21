Fue campeón nacional, jugando contra Alianza Lima: y denunció haber sufrido actos racistas en su contra

En una profunda entrevista, el exfutbolista Jeickson Reyes conversó con el periodista José Varela, ofreciendo una visión humana y sincera de su carrera. Reyes, conocido por sus títulos nacionales con Alianza Lima y, notablemente, con el equipo no tradicional como es: Deportivo Binacional, en la inolvidable temporada 2019, reveló aspectos de su trayectoria.

Jeickson Reyes sufrió actos de racismo

Al ser consultado sobre su carrera, Reyes sorprendió al confesar: “Fueron años muy bonitos y de mucho aprendizaje. El fútbol me dio la oportunidad de recorrer muchas ciudades y países, de conocer personas maravillosas y de vivir experiencias que nunca olvidaré. Disfruté mucho de mi carrera y me siento agradecido por todo lo que me regaló el deporte. Al mismo tiempo, también fueron años de esfuerzo y sacrificios, y aunque el fútbol me dio muchas alegrías, también me mostró una cara muy dura: la discriminación racial”.

El exfutbolista compartió momentos de profunda amargura relacionados con el racismo. Uno de los incidentes más dolorosos ocurrió en 2020, tras una derrota de 8-0 contra River Plate en Argentina. A su regreso a Puno, no solo enfrentó críticas por el resultado, sino también ataques directos por su color de piel. “No eran simples críticas deportivas, eran insultos como: ‘negro’, ‘gorila’, ‘cagón’, ‘negro de mierda’. En el Perú se ha normalizado insultar de forma racial a un futbolista moreno, como si fuera algo coloquial y permitido, y esperan que uno se quede callado, sin responder. Eso fue devastador”, relató Reyes.

Jeickson Reyes jugando con Binacional FC ante River Plate. (Photo by Paolo Aguilar – Pool/Getty Images)

En la Liga 1 insultaron a Jeickson Reyes

La discriminación también la sufrió dentro del fútbol peruano. En 2022, un autogol contra Melgar en Arequipa desató una oleada de insultos en redes sociales y en las calles, siempre enfocados en su raza: “negro malo”, “negro, ¿por qué estás en este equipo?”. La crítica no era sobre su error deportivo, sino sobre su color de piel, lo cual fue lo más difícil de sobrellevar.

Jeickson Reyes presente contra Sao Paulo en el Estadio Morumbi. (Photo by Fernando Bizerra-Pool/Getty Images)

Reyes lamentó la falta de acciones por parte de las autoridades y clubes: “Nunca hubo sanciones reales contra las barras ni contra quienes discriminaban. Tampoco sentí respaldo suficiente de los clubes. En el Perú hay mucha impunidad: pasan cosas graves y el Estado no actúa. Esa falta de justicia me dejó en una situación de completa vulnerabilidad”.

Jeickson Reyes hoy está alejado de los problemas

Actualmente, Jeickson Reyes ha encontrado un nuevo propósito lejos de la polémica, dedicándose a la salud y el deporte fuera de Perú. “Con la ayuda de Dios y de mi familia, decidí no quedarme en el resentimiento. Cuando llegué a la Florida me propuse que mi historia no fuera solo de sufrimiento, sino también de inspiración. Así nació la academia Rey Jey Soccer, un espacio donde los niños pueden formarse en el deporte, libres de discriminación y con valores”, concluyó Reyes, compartiendo su inspirador relato personal.

Jeickson Reyes trabajando en Estados Unidos. (Foto: José Varela).

