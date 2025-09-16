¿Por qué no juega Universitario esta fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1?

Universitario de Deportes se verá forzado a un inesperado parón en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Contrario a las especulaciones sobre un calendario desequilibrado por un número impar de equipos, la verdadera razón radica en la reciente e impactante inhabilitación definitiva del club Deportivo Binacional. Este equipo, que estaba programado para ser el rival de Universitario en esta jornada número 9, ha sido excluido de la competición de manera abrupta, alterando por completo la planificación del campeonato.

Universitario descansará esta jornada de Liga 1

La drástica salida de Deportivo Binacional de la primera división peruana es consecuencia directa de un fallo judicial. El club había logrado asegurar su participación en el torneo mediante una medida cautelar. Sin embargo, esta disposición legal fue revocada por las autoridades judiciales, lo que llevó a la Federación Peruana de Fútbol a tomar la decisión de apartarlo de la competición de forma inmediata. Haciendo descansar obligatoriamente a sus rivales futuros.

La FPF, en un comunicado oficial, explicó que la resolución judicial dejaba sin sustento la permanencia de Binacional, obligándolos a actuar con celeridad para mantener la integridad del torneo. Como resultado de esta contundente decisión, todos los partidos restantes de Deportivo Binacional en el Torneo Clausura han sido oficialmente anulados. Esto incluye, por supuesto, el encuentro que estaba programado contra Universitario para esta fecha, el cual ya no se llevará a cabo. Esta situación deja al equipo crema con un descanso forzado en su calendario, un hecho completamente imprevisto que podría influir en su ritmo de competición.

Universitario debía jugar contra Deportivo Binacional. (Foto: X).

Universitario espera no perder la punta del torneo

Si bien un descanso podría ser beneficioso para recuperar jugadores lesionados, también podría romper la inercia positiva que el equipo pudiera haber traído de jornadas anteriores. La ausencia de Universitario en la cancha esta fecha es, por lo tanto, una consecuencia directa de la compleja situación legal y administrativa que envuelve a su oponente. El club crema, uno de los aspirantes al título, deberá esperar para retomar su participación en la lucha por el campeonato. Su próximo partido programado será el sábado, 20 de septiembre, contra UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Universitario jugando en la Copa Libertadores 2025. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Este encuentro adquiere una relevancia aún mayor, ya que marcará el regreso de Universitario a la acción después de este parón inesperado. Se espera una gran afluencia de público en Trujillo, lo que prácticamente convertirá el Estadio Mansiche en una localía para Universitario, dada la masiva cantidad de hinchas que suelen movilizarse para apoyar al equipo en todo el país. La afición crema se prepara para demostrar su apoyo incondicional en esta jornada crucial, donde Universitario buscará reafirmar su posición en la tabla y continuar su camino hacia la gloria en el Torneo Clausura.