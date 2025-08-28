La nueva decisión de la FPF con Binacional tras perder derecho de jugar en Liga 1

La noticia de la desaparición del Deportivo Binacional de la escena futbolística nacional, por orden de la FIFA, ha generado una gran incertidumbre entre los futbolistas del club, quienes se preguntan sobre su futuro profesional y la manera de asegurar un sustento mensual para sus familias. Sin embargo, en medio de esta situación compleja, ha surgido una luz de esperanza para ellos.

Liga 1 decide sobre Deportivo Binacional

Hace unos días, el reconocido abogado argentino especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, adelantó en sus redes sociales una excelente noticia. Ahora, en su cuenta de Twitter, el Dr. Bee Sellares ha confirmado que “Tal como lo adelantamos, la FPF autoriza a los jugadores de Binacional a firmar con otras instituciones rescindiendo sus contratos con justa causa, por la pérdida del derecho del club Binacional de participar en la Liga 1. Resolución”.

Esta revelación viene acompañada del comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el cual adjunta el propio Dr. Bee Sellares. En dicho comunicado, la FPF avala la entrega de una “carta libre” a los jugadores profesionales que hasta hace poco formaban parte del Deportivo Binacional. Esta medida les permite continuar con sus carreras, brindándoles la oportunidad de fichar por cualquier club que esté dispuesto a hacerse cargo de sus fichas de ahora en adelante.

Resolución sobre el caso Deportivo Binacional. (Foto: Marcelo Bee Sellares).

Esta decisión va más allá de lo meramente futbolístico; es una medida crucial que reconoce la condición de los futbolistas como seres humanos con necesidades básicas. Asegura que estos profesionales puedan seguir llevando un ingreso a sus hogares, mitigando el impacto económico y personal que la desaparición del Binacional podría haberles causado. La autorización de la FPF no solo resuelve una cuestión contractual, sino que también ofrece estabilidad y un camino a seguir para estos deportistas, permitiéndoles reinsertarse en el ámbito competitivo y continuar con sus vidas profesionales.

¿Cuál es la planilla actual del Deportivo Binacional?

La plantilla del Deportivo Binacional para la temporada 2025 es un equipo que fusiona experiencia y juventud. Incluye a los porteros Facundo Silva, Ángel Azurín y Diego Montalvo; los defensores Francisco Duclós, Juan Quiñones, Nicolás Rodríguez, Carlos Pérez, Renato Montufar, Nilson Loyola, Arthur Gutiérrez, Juan Ayqque, Franco Medina y Pedro Ibáñez; los mediocampistas Leonardo Mifflin, Edson Aubert, Juan Pablo Carranza, Joaquín Revilla, Aldahir Pacherres, Róger Torres, Stefano Olaya, Michel Rasmussen y Franchesco Flores; y los delanteros Lucas Rodríguez, Marlon Torres y Jeisson Martínez. Sus jugadores son principalmente de nacionalidad peruana, uruguaya y colombiana, y la mayoría de sus contratos concluyen el 31 de diciembre de 2025.