Cienciano no pudo ante Atlético Mineiro en Brasil y perdió 2-0 por la Copa Sudamericana 2026: resumen y goles

Atlético Mineiro y Cienciano jugaron esta noche en el Arena MRV de Belo Horizonte y el triunfo fue para los brasileños con goles de Renan Lodi y Bernard.

El Arena MRV ubicado en Belo Horizonte fue el escenario de uno de los partidos más importantes de la jornada continental. Así es, Atlético Mineiro y Cienciano se enfrentaron el día de hoy en el marco de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y la victoria se quedó en casa de los brasileños por 2-0 ante un equipo imperial que no tuvo claridad para acercarse en el resultado.

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En cuanto al trámite del partido, desde un inicio vimos cómo Atlético Mineiro tomó la total iniciativa y Cienciano no se animó a jugar con el nivel que le conocíamos. A los 26′ apareció Renan Lodi para abrir el marcador y a los 38′ fue Bernard quien puso el 2-0 en el marcador. Así terminó el primer tiempo y prácticamente los imperiales no generaron peligro.

De acuerdo a lo que pasó en el segundo tiempo, Cienciano despertó y generó algunas jugadas de peligro en área de Atlético Mineiro. Eso sí, no fueron capaces de concretar dichas aproximaciones ni tampoco tuvieron la claridad necesaria para encontrar el descuento. Finalmente, el resultado quedó 2-0 a favor de los brasileños y los cusqueños deberán prepararse para la última fecha del torneo.

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Revive el minuto a minuto de Atlético Mineiro vs. Cienciano por Copa Sudamericana 2026

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