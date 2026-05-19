Así quedó la tabla del grupo A de la Copa Sudamericana tras el América 1-1 Tigre

América de Cali y Tigre se vieron las caras en Colombia por la fecha número 5 de la Copa Sudamericana.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 está llegando a su final, tan solo quedan dos jornadas más para llegar a su final. En este caso ya estamos en la fecha número 5, que podría terminar de definir mucho y en el grupo A todo anda muy parejo.

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En este caso, los primeros dos equipos en jugar con América de Cali y Tigre. Este partido se disputó en Colombia, en donde le cuadro de Argentina comenzó ganando con tanto de David Romero a los 11′. Luego, vendría el empate por medio de Tomás Ángel a los 53 minutos.

El otro partido se jugará entre Macará y Alianza Atlético en Ecuador. Este juego está programado para el día jueves a las 21:00 horas de Perú en el Estadio Bellavista en Ambato.

Así va la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana

La lucha por mantenerse en competencia está muy peleada. Hay que recordar que los 2 primeros de la fase de grupos avanzan. El primero pasa directo a los octavos de final, mientras el segundo pasa a enfrentar a un tercero de la Copa Libertadores. Alianza Atlético es el único eliminado de este grupo.

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# Equipos PJ PG PE PP DG PTS 1 Macará 4 2 2 0 +3 8 2 América de Cali 5 2 2 1 +1 8 3 Tigre 5 1 3 1 +1 6 4 Alianza Atlético 4 0 1 3 -5 1

Próximo partidos de la fecha 6 del Grupo A de la Copa Sudamericana

El final de la fase de grupos será el día 28 de mayo, cuando se desarrollen los dos encuentros en simultáneo.

Tigre vs Alianza Atlético | 19:30 horas

América de Cali vs Macará | 19:30 horas

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