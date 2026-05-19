Así quedó la tabla del grupo A de la Copa Sudamericana tras el América 1-1 Tigre

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 está llegando a su final, tan solo quedan dos jornadas más para llegar a su final. En este caso ya estamos en la fecha número 5, que podría terminar de definir mucho y en el grupo A todo anda muy parejo.
En este caso, los primeros dos equipos en jugar con América de Cali y Tigre. Este partido se disputó en Colombia, en donde le cuadro de Argentina comenzó ganando con tanto de David Romero a los 11′. Luego, vendría el empate por medio de Tomás Ángel a los 53 minutos.
El otro partido se jugará entre Macará y Alianza Atlético en Ecuador. Este juego está programado para el día jueves a las 21:00 horas de Perú en el Estadio Bellavista en Ambato.
Así va la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana
La lucha por mantenerse en competencia está muy peleada. Hay que recordar que los 2 primeros de la fase de grupos avanzan. El primero pasa directo a los octavos de final, mientras el segundo pasa a enfrentar a un tercero de la Copa Libertadores. Alianza Atlético es el único eliminado de este grupo.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|PTS
|1
|Macará
|4
|2
|2
|0
|+3
|8
|2
|América de Cali
|5
|2
|2
|1
|+1
|8
|3
|Tigre
|5
|1
|3
|1
|+1
|6
|4
|Alianza Atlético
|4
|0
|1
|3
|-5
|1
Próximo partidos de la fecha 6 del Grupo A de la Copa Sudamericana
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El final de la fase de grupos será el día 28 de mayo, cuando se desarrollen los dos encuentros en simultáneo.
- Tigre vs Alianza Atlético | 19:30 horas
- América de Cali vs Macará | 19:30 horas
Datos Claves
- Alianza Atlético es el único equipo eliminado del Grupo A del torneo continental.
- América de Cali y Tigre empataron con tantos de Tomás Ángel y David Romero.
- El 28 de mayo finalizará oficialmente la fase de grupos de la Copa Sudamericana.