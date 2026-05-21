Dónde ver EN VIVO Atlético Mineiro vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming online

Atlético Mineiro y Cienciano se enfrentan esta noche en el Arena MRV de Belo Horizonte. A continuación, conoce las plataformas en donde podrás seguir este partido.

Atlético Mineiro y Cienciano se vuelven a ver las caras el día de hoy en uno de los partidos más importantes de la jornada continental. En el marco de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026, el Arena MRV de Belo Horizonte será testigo de una enorme posibilidad de clasificación para los imperiales y a la vez de una última chance en las aspiraciones de los brasileños.

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En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, es importante resaltar que Atlético Mineiro tiene 4 puntos en la tabla de posiciones y es el último de la zona; mientras que Cienciano suma 7 unidades en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y es el único líder en 4 fechas disputadas. Es así que los liderados por Horacio Melgarejo podrían estar a una victoria de la clasificación.

Ahora, en el duelo que se disputó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el pasado 29 de abril, fue Cienciano quien logró imponerse por 1-0 con gol de Neri Bandiera. Dicho resultado fue clave para que los cusqueños mantengan el primer lugar de la zona y hasta el día de hoy tengan la primera opción de superar a rivales como Atlético Mineiro, Puerto Cabello y Juventud Las Piedras.

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¿Dónde ver el duelo Atlético Mineiro vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026?

Perú y Sudamérica | DSports y DGO

Brasil | ESPN y Zapping

Estados Unidos | Fanatiz, beIN Sports y fuboTV

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026?

18:00 | México (CDMX)

17:00 | Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:00 | España (22/05)

Alineaciones del Atlético Mineiro vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro | Éverson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Tomás Cuello, Alan Franco, Maycon, Renan Lodi, Alan Minda, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.

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Cienciano | Ítalo Espinoza, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. DT: Horario Melgarejo.

Así se mueve la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

DATOS CLAVES

Cienciano visitará a Atlético Mineiro hoy a las 17:00 horas (hora peruana) en el Arena MRV de Belo Horizonte por la Copa Sudamericana 2026 .

visitará a hoy a las (hora peruana) en el Arena MRV de Belo Horizonte por la . El equipo dirigido por Horacio Melgarejo es el único líder del Grupo B con 7 puntos , mientras que los brasileños marchan últimos con 4 unidades .

es el único líder del Grupo B con , mientras que los brasileños marchan últimos con . El encuentro continental contará con la transmisión oficial de DSports y la plataforma de streaming DGO para el territorio peruano y sudamericano.