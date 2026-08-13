Las posibles alineaciones para Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano y Botafogo se enfrentan en el primer duelo de su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce las alineaciones para este partido.

Cienciano recibe a Botafogo este jueves 13 de agosto, desde las 19:30 horas de Perú, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los técnicos Horacio Melgarejo y Franclim Carvalho ya tienen todo definido para las alineaciones del duelo.

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El cuadro imperial llega a este cruce tras caer 1-0 ante Alianza Atlético por la Liga 1, pero viene de clasificar tras golear 4-0 a Lanús en Cusco. Por su parte, el ‘Fogão’ viene de empatar 1-1 con Fluminense en el Brasileirao y se clasificó a esta instancia tras ser el mejor primero de la fase de grupos.

El equipo brasileño aterriza con un desafío extra: jugar a casi 3400 metros de altura, lo que lo obliga a redoblar esfuerzos en su planteamiento inicial. En tanto, desde el lado del campeón de la edición 2003 de la copa.

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Posibles alineaciones para Cienciano vs. Botafogo

CIENCIANO

Ítalo Espinoza

Claudio Núñez

Kevin Becerra

Maximiliano Amondarain

Marcos Martinich

Gerson Barreto

Ademar Robles

Cristian Souza

Alejandro Hohberg

Neri Bandiera

Matías Succar

DT: Horacio Melgarejo

BOTAFOGO

Warleson

Vitinho

Nahuel Ferraresi

Gabriel Justino

Alex Telles

Huguinho

Cristian Medina

Danilo

Álvaro Montoro

Matheus Martins

Arthur Cabral

DT: Franclim Carvalho

Cambios, formaciones y bajas para Cienciano vs. Botafogo

En Cienciano, se mantiene el sistema del 4-2-3-1 para este duelo de ida de Copa Sudamericana. En el partido ante Alianza Atlético utilizó una alineación alternativa, por lo que para este encuentro pone a sus mejores futbolistas.

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Sin embargo, presenta dos bajas de peso. Es que tanto Santiago Arias como Carlos Garcés están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas y salen del once titular. Así, aparecen Ademar Robles y Neri Bandiera para meterse en la alineación.

Por el lado de Botafogo, también se espera un sistema de juego de 4-3-3 o un 4-3-1-2 donde el ingreso de Huguinho en el centro del medio permitiría liberar a Cristian Medina y a Danilo. En tanto, Matheus Martins se mete en la alineación para acompañar en el ataque a Álvaro Montoro y Arthur Cabral.

La baja más importante en el equipo brasileño es la de Jordan Barrera, quien se lesionó en el partido ante Fluminense el pasado domingo.

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¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Botafogo?

El partido entre Cienciano y Botafogo, correspondiente a la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

Perú: ESPN 3 y Disney+ Premium

ESPN 3 y Argentina: ESPN 3, Disney+ Premium

ESPN 3, Disney+ Premium Chile: ESPN 3, Disney+ Premium

ESPN 3, Disney+ Premium Colombia: ESPN 3, Disney+ Premium

ESPN 3, Disney+ Premium Ecuador: ESPN 3, Disney+ Premium

ESPN 3, Disney+ Premium México, Centroamérica y Caribe: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV

¿A qué hora se juega Cienciano vs. Botafogo?

Cienciano vs. Botafogo, partido que se juega este jueves 13 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Chile: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Argentina y Uruguay: 9:30 p. m.

9:30 p. m. México (Ciudad de México): 6:30 p. m.

6:30 p. m. Estados Unidos (ET): 8:30 p. m.

DATOS CLAVE