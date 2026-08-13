Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026: hora, canales de TV y streaming online

Cienciano recibe a Botafogo en Cusco por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se juega este jueves. Conoce horarios, transmisión y más detalles para verlo.

Cienciano enfrenta este jueves 13 de agosto a Botafogo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro arranca a las 7:30 p. m. de Perú y marcará el primer capítulo de una llave de eliminación directa que luego tendrá su revancha en Brasil.

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El cuadro cusqueño es local y busca sacar ventaja en casa. Fue gracias a la localía que pudo sacar adelante la llave anterior en esta Copa Sudamericana. Derrotó 4-0 a Lanús en la altura de Cusco para acceder a esta ronda, tras haber perdido 2-0 en la ida en Buenos Aires. Ahora, se enfrenta a un duro reto ante el mejor equipo de la fase de grupos del certamen.

Botafogo llega tras una fase de grupos invicta: sumó 16 de 18 puntos posibles y anotó 15 goles. Para esta ida, no podrá contar con Jordan Barrera, quien se lesionó ante Fluminense. Espera poder sacar un buen resultado en la altura para definir todo en casa.

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¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Botafogo?

El partido entre Cienciano y Botafogo, correspondiente a la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

Perú: ESPN 3 y Disney+ Premium

ESPN 3 y Argentina: ESPN 3, Disney+ Premium

ESPN 3, Disney+ Premium Chile: ESPN 3, Disney+ Premium

ESPN 3, Disney+ Premium Colombia: ESPN 3, Disney+ Premium

ESPN 3, Disney+ Premium Ecuador: ESPN 3, Disney+ Premium

ESPN 3, Disney+ Premium México, Centroamérica y Caribe: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV

¿A qué hora se juega Cienciano vs. Botafogo?

Cienciano vs. Botafogo, partido que se juega este jueves 13 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Chile: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Argentina y Uruguay: 9:30 p. m.

9:30 p. m. México (Ciudad de México): 6:30 p. m.

6:30 p. m. Estados Unidos (ET): 8:30 p. m.

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