Cuándo vuelve a jugar Cienciano ante Botafogo por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y dónde ver partido de vuelta

Tras el partido de ida en Cusco, la serie entre Cienciano y Botafogo se muda a Brasil. Mira los detalles para el duelo de vuelta.

Cienciano y Botafogo definen la serie de octavos de final de Copa Sudamericana 2026 en el partido de vuelta en Brasil. Tras la impresionante actuación del ‘Papá de América’ en la ida disputada en el Inca Garcilaso de la Vega, todo se muda al Estádio Nilton Santos de Río de Janeiro en una semana.

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El equipo de Horacio Melgarejo destrozó al Fogão en el partido de ida disputado en Cusco. Fue victoria 6-1 con un hat-trick de Matías Succar, un doblete de Neri Bandiera y un golazo de Marcos Martinich (descontó Matheus Martins de tiro libre).

Con este resultado, la ventaja de cinco goles deja al equipo peruano con medio pie dentro de los cuartos de final. Por supuesto, debe asegurar la clasificación en Brasil donde Botafogo buscará un resultado histórico para evitarlo.

Día y hora para el partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo

Cienciano y Botafogo se deben enfrentar por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 este jueves 20 de agosto. El horario estipulado para este encuentro es a las 21:30 horas local, es decir a las 19:30 horas de Lima, Perú.

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¿Dónde ver EN VIVO el partido de vuelta Botafogo vs Cienciano?

A falta de confirmación oficial, el partido de vuelta entre Botafogo y Cienciano, que se jugará en el Estádio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, se podrá ver EN VIVO por el canal DSports en TV y por la plataforma DGO para toda Sudamérica.

¿Contra quién juega el ganador de esta serie en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

El ganador de la serie entre Cienciano y Botafogo clasificará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En esa instancia, debe esperar para conocer a su rival. Es que se define entre el vencedor de la serie entre Tigre y Montevideo City Torque.

El partido de ida entre estos dos últimos equipos terminó con victoria 1-0 para el conjunto uruguayo en Argentina. Por lo cual, Torque tiene una buena posibilidad de clasificar en casa.

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