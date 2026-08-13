Horacio Melgarejo reveló un escenario en donde podría marcharse de Cienciano, aunque no depende únicamente de su decisión. A continuación, los detalles del caso.

Cienciano se alista para enfrentar el día de hoy a Botafogo por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y Horacio Melgarejo es noticia por una confesión sobre su futuro más cercano. A pesar de la buena campaña nacional e internacional con el equipo imperial, el estratega argentino expuso el escenario en donde no necesariamente es segura su continuidad.

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Fuente: Cienciano.

Si bien en el pasado reciente se ha mandado con algunas declaraciones polémicas y que para muchos estuvieron fuera de lugar, no se puede negar que Horacio Melgarejo es clave en el crecimiento futbolístico de un Cienciano que pretende seguir firme en la competencia internacional. Al margen de ello, el entrenador comentó que tuvo sondeos de otros clubes y habló de la directiva.

“Vamos a ver, yo soy un profesional. Estoy feliz en Cusco, en Cienciano, me encantaría seguir, pero esa es una respuesta que tiene que darte la directiva. Sí es verdad que hubo sondeos de clubes de Argentina, Ecuador y de algunos de Perú también”; reveló Horacio Melgarejo en una reciente entrevista con ‘TV Perú Deportes‘ respecto a la posibilidad de no continuar al mando de los imperiales.

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En Pared l Horacio Melgarejo sobre @Botafogo : ”Por más presupuesto que tengan nadie entra al partido con la billetera o la tarjeta de crédito” @Club_Cienciano #HoracioMelgarejo @Sudamericana @TVPeruDeportes pic.twitter.com/2iGzTcANSs — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) August 13, 2026

Eso sí, teniendo en cuenta estas declaraciones por parte de Horacio Melgarejo, no se ha podido saber con exactitud de dónde provienen dichos acercamientos. Por ahora, sigue firme como entrenador de Cienciano y busca la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al enfrentar al poderoso Botafogo, así que las fuerzas están puestas en justamente ganar la llave.

¿La sanción en Liga 1 tendrá que ver con una posible salida de Horacio Melgarejo?

Recordemos que Horacio Melgarejo cumple una severa sanción de un año sin dirigir a Cienciano en zona técnica luego de cuestionar con palabras de grueso calibre a la organización de la Copa Caliente de la Liga 2026. El estratega contó que la directiva imperial viene trabajando en la apelación para tratar de reducir el castigo y mencionó que este escenario podría representar una posible salida.

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“Entiendo que el club está esperando la decisión final del TAS porque la sanción que me dieron es entendible que ningún club tenga a su entrenador principal un año fuera. Creo que también es entendible que el club pueda estar viendo eso o lo ponga ansioso ese tema. En 21 días o un mes se sabrá lo que el TAS decida“; finalizó Horacio Melgarejo en la misma nota con ‘TV Perú Deportes‘.

Fuente: Cienciano.

DATOS CLAVES

Cienciano enfrenta hoy a Botafogo por octavos de la Copa Sudamericana 2026 .

enfrenta hoy a por octavos de la . Horacio Melgarejo admitió sondeos de clubes de Argentina, Ecuador y Perú para dirigir.

admitió sondeos de clubes de y para dirigir. Horacio Melgarejo cumple una sanción de un año sin dirigir en la zona técnica.