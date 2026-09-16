Dónde ver EN VIVO Atletico Mineiro vs. Santos por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: TV y streaming online

Atletico Mineiro y Santos se enfrentan este miércoles 16 de septiembre, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los detalles de la televisación.

Atletico Mineiro se juega la vida el miércoles 16 de septiembre en los cuartos de final de la Copa Sudamericana: llega obligado a remontar el 0-2 que le hizo Santos en la ida.

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El que gane o empate con los goles a favor necesarios avanza a semifinales, así que no hay margen de error para el local. Santos, en cambio, puede darse el lujo de jugar con la ventaja en el bolsillo.

Horario del partido

Perú: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Atletico Mineiro llega golpeado. Cayó 0-2 como visitante justamente ante este mismo rival en la ida, después de un empate 2-2 de local contra Bragantino y una victoria ajustada 1-0 sobre ese equipo. Necesita revertir la serie en su cancha y no puede permitirse otro tropiezo.

Santos, en cambio, llega envalentonado. Viene de ganarle 2-0 de local justamente a Atletico Mineiro, resultado que le da la ventaja en la serie, y antes había sumado un empate sin goles ante Macara de visitante y un triunfo 2-1 sobre el mismo equipo. El equipo paulista sabe que con un empate le alcanza para meterse en semifinales.

El historial entre Atletico Mineiro y Santos

El historial entre ambos es tan parejo como promete el cruce: 53 partidos jugados, con 20 victorias para cada lado y 13 empates. En materia de goles, Santos lleva una leve ventaja, 82 contra 77. Los últimos enfrentamientos vienen mostrando dominio santista, incluida la reciente goleada 2-0 en la ida y otro triunfo 1-0 en abril del año pasado, aunque en el historial largo hubo de todo, con Atletico Mineiro imponiéndose por goleada en 2021 y también en 2023.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/09/2026 Santos vs. Atletico Mineiro 2-0 CONMEBOL Sudamericana 11/04/2026 Santos vs. Atletico Mineiro 1-0 Serie A 14/09/2025 Atletico Mineiro vs. Santos 1-1 Serie A 17/04/2025 Santos vs. Atletico Mineiro 2-0 Serie A 27/08/2023 Atletico Mineiro vs. Santos 2-0 Serie A 23/04/2023 Santos vs. Atletico Mineiro 0-0 Serie A 06/10/2022 Santos vs. Atletico Mineiro 1-2 Serie A 11/06/2022 Atletico Mineiro vs. Santos 1-1 Serie A 13/10/2021 Atletico Mineiro vs. Santos 3-1 Serie A 27/06/2021 Santos vs. Atletico Mineiro 2-0 Serie A

Todos los partidos de los cuartos de final

Vasco da Gama vs. Independ. Santa Fe — martes 15 de septiembre, final 2-0

Sao Paulo vs. Boca Juniors — martes 15 de septiembre, final 1-1

Montevideo City vs. Cienciano — jueves 17 de septiembre, 18:30 hs

En síntesis

Atletico Mineiro y Santos se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Atletico Mineiro llega tras caer ante Santos 0-2.

llega tras caer ante Santos 0-2. Santos llega tras vencer a Atletico Mineiro 2-0.