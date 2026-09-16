Dónde ver EN VIVO Atletico Mineiro vs. Santos por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: TV y streaming online

Atletico Mineiro se juega la vida el miércoles 16 de septiembre en los cuartos de final de la Copa Sudamericana: llega obligado a remontar el 0-2 que le hizo Santos en la ida.
El que gane o empate con los goles a favor necesarios avanza a semifinales, así que no hay margen de error para el local. Santos, en cambio, puede darse el lujo de jugar con la ventaja en el bolsillo.
Horario del partido
- Perú: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Atletico Mineiro llega golpeado. Cayó 0-2 como visitante justamente ante este mismo rival en la ida, después de un empate 2-2 de local contra Bragantino y una victoria ajustada 1-0 sobre ese equipo. Necesita revertir la serie en su cancha y no puede permitirse otro tropiezo.
Santos, en cambio, llega envalentonado. Viene de ganarle 2-0 de local justamente a Atletico Mineiro, resultado que le da la ventaja en la serie, y antes había sumado un empate sin goles ante Macara de visitante y un triunfo 2-1 sobre el mismo equipo. El equipo paulista sabe que con un empate le alcanza para meterse en semifinales.
El historial entre Atletico Mineiro y Santos
El historial entre ambos es tan parejo como promete el cruce: 53 partidos jugados, con 20 victorias para cada lado y 13 empates. En materia de goles, Santos lleva una leve ventaja, 82 contra 77. Los últimos enfrentamientos vienen mostrando dominio santista, incluida la reciente goleada 2-0 en la ida y otro triunfo 1-0 en abril del año pasado, aunque en el historial largo hubo de todo, con Atletico Mineiro imponiéndose por goleada en 2021 y también en 2023.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/09/2026
|Santos vs. Atletico Mineiro
|2-0
|CONMEBOL Sudamericana
|11/04/2026
|Santos vs. Atletico Mineiro
|1-0
|Serie A
|14/09/2025
|Atletico Mineiro vs. Santos
|1-1
|Serie A
|17/04/2025
|Santos vs. Atletico Mineiro
|2-0
|Serie A
|27/08/2023
|Atletico Mineiro vs. Santos
|2-0
|Serie A
|23/04/2023
|Santos vs. Atletico Mineiro
|0-0
|Serie A
|06/10/2022
|Santos vs. Atletico Mineiro
|1-2
|Serie A
|11/06/2022
|Atletico Mineiro vs. Santos
|1-1
|Serie A
|13/10/2021
|Atletico Mineiro vs. Santos
|3-1
|Serie A
|27/06/2021
|Santos vs. Atletico Mineiro
|2-0
|Serie A
Todos los partidos de los cuartos de final
- Vasco da Gama vs. Independ. Santa Fe — martes 15 de septiembre, final 2-0
- Sao Paulo vs. Boca Juniors — martes 15 de septiembre, final 1-1
- Montevideo City vs. Cienciano — jueves 17 de septiembre, 18:30 hs
En síntesis
- Atletico Mineiro y Santos se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Atletico Mineiro llega tras caer ante Santos 0-2.
- Santos llega tras vencer a Atletico Mineiro 2-0.