El pedido que la FPF le rechazó a Cienciano para el clásico cusqueño: “Nos está pasando un poquito de factura”

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, reveló en una entrevista que la FPF le rechazó un pedido hace algunas semanas en plena doble competencia.

Cienciano vive un momento extraordinario en la Copa Sudamericana 2026 por su llegada a octavos de final y el 6-1 que logró en el partido de ida ante Botafogo. Sin embargo, en la Liga 1, su presente es distinto, ya que no tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura 2026.

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A partir de esto, el entrenador Horacio Melgarejo reveló que Cienciano elevó un pedido para que sus jugadores puedan tener cierto descanso, sobre todo ante la exigencia que implica la doble competencia. Sin embargo, se encontró con una respuesta negativa, que lo complicó todo.

Según contó en una entrevista con el programa No se pudo por Vorterix en Argentina, el ‘Papá’ elevó un pedido a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que se pueda postergar el clásico cusqueño ante Deportivo Garcilaso, el cual deben jugar este domingo 16 de agosto.

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La intención de Cienciano, en acuerdo con Melgarejo, fue priorizar la serie ante Botafogo por Copa Sudamericana. Sin embargo, la FPF rechazó el pedido, según comentó el propio director técnico.

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano (Getty Images).

“Yo estoy hiper feliz con el plantel que tengo (…), pero eso no quiere decir que no seamos un plantel corto. Y va pasando el tiempo, el torneo Clausura en casi todos los lugares del mundo es más difícil porque todo el mundo se juega cosas importantes y los partidos se ponen muy reñidos. Así que nosotros creo que nos está pasando un poquito de factura eso de que jugamos cada tres días“, comentó el entrenador en el mencionado programa.

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“Por ejemplo, nosotros ni bien supimos cuando pasamos Lanús, que nos tocaba Botafogo. Pedimos a la Federación para que el clásico que jugamos el domingo lo posterguen para llegar descansados a Brasil. Bueno, la Federación nos denegó esa petición. Así que tenemos que jugar el clásico el domingo y el lunes viajar a Brasil. Y a Botafogo, la Federación Brasileña (CBF), el partido que tenía para este fin de semana se lo canceló (ante Gremio)”, agregó.

Si bien hay una amplia diferencia en la serie por el 6-1, el ‘Fogao’ podrá llegar descansado a este partido, mientras que Cienciano jugará un clásico este domingo y el lunes deberá viajar a Brasil con todo lo que eso implica, más allá de tener algunos días para preparar el partido (jueves).

La opinión de Horacio Melgarejo sobre el problema de la doble competencia

No hay momentos de relajación para el ‘Papá de América’, pese a todo lo bueno que se viene diciendo tras su actuación en el Inca Garcilaso de la Vega para el 6-1. La doble competencia impide disfrutar esta clase de éxitos.

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“El domingo jugamos el clásico de la ciudad. Estamos enfocados en eso, cambiamos el chip de la Sudamericana al torneo local. Pero sabemos que contra Botafogo es un partido de 180 minutos, no solamente 90. No nos podemos relajar. Más allá de que tenemos una diferencia importante, contra esa clase de jugadores, esos equipos de jerarquía, no podemos ni pestañear“, opinó.

El calendario de Cienciano para los próximos partidos

Así es el calendario a corto plazo que tiene Cienciano para sus próximos partidos. Son varios durante las próximas semanas, sobre todo, si sigue avanzando en la Copa Sudamericana 2026. Además, los rivales no son para nada sencillos. A continuación, el detalle:

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Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | domingo 16 de agosto a las 18:30 horas | Inca Garcilaso de la Vega

Botafogo vs. Cienciano | jueves 20 de agosto a las 19:30 horas | Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro, Brasil)

Sport Boys vs. Cienciano | domingo 23 de agosto a las 13:30 horas | Estadio Miguel Grau (Callao)

Cienciano vs. Cusco FC | domingo 30 de agosto a las 19:00 horas | Inca Garcilaso de la Vega

FC Cajamarca vs. Cienciano | viernes 4 de setiembre a las 13:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca).

Posible partido de ida de cuartos de final | entre el 8 y 10 de setiembre

ADT vs. Cienciano | sábado 12 de setiembre a las 15:00 horas | Estadio Unión Tarma (Tarma)

Posible partido de vuelta de cuartos de final | entre el 15 y 17 de setiembre

Cienciano vs. Los Chankas | sábado 19 de setiembre a las 15:00 horas | Inca Garcilaso de la Vega

*Horarios de Lima, Perú

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