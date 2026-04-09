Juventud vs Cienciano: ¿A qué hora y qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano se mide hoy, jueves 9 de abril, ante Juventud de Uruguay por la primera jornada de fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario de Montevideo y se perfila como un duelo atractivo de principio a fin.

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El cuadro cusqueño vuelve a decir presente en este torneo por segundo año seguido y buscará comenzar su participación sumando tres puntos como visitante. A continuación, conoce todos los detalles de este compromiso.

¿A qué hora juega Juventud vs Cienciano?

El partido podrá verse a partir de las 17:00 horas de Perú. Revisa a continuación los horarios en otros países de Sudamérica para no perderte de lo que será el estreno del ‘Papá’.

Colombia, Ecuador, Perú: 17:00 horas

Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile: 18:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil: 19:00 horas

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¿Qué canal pasa Juventud vs Cienciano?

El duelo entre Cienciano y Juventud será transmitido a través de las pantallas de DSports. También podrás verlo vía streaming a través de la plataforma de streaming DGO.

Asimismo, recuerda que aquí podrás seguir todas las incidencias del encuentro con una cobertura completa y el minuto a minuto para no perderte ningún detalle.

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Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DirecTV

México: Disney+ Premium

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect

Posibles alineaciones de ambos equipos

Juventud: Sosa; Pernicone, Mas, Risso, Izaguirre; Lalindre, Roldán; Cecchini, Pereiro, Peralta y Alaniz.

Sosa; Pernicone, Mas, Risso, Izaguirre; Lalindre, Roldán; Cecchini, Pereiro, Peralta y Alaniz. Cienciano: Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Cavero Souza, Hohberg, Robles, Barreto; Bandiera y Garcés.

DATOS CLAVES

Cienciano debuta hoy, jueves 9 de abril, en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

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El partido contra Juventud de Uruguay se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo.