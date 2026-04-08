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▶️ Transmisión oficial del Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño gratis HOY vía ESPN: Sigue en directo y en vivo la Copa Libertadores

Mira el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño GRATIS, EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN por la Copa Libertadores.

¡ENTRETIEMPO!

Pues bien, las imágenes son más que elocuentes: Cecilio Domínguez agredió a Maxloren Castro con el balón al momento de cobrar el saque de banda.

¡ENTRETIEMPO!

Bien, haciendo un análisis frío del primer tiempo, Sporting Cristal merece el gol, pero no lo encuentra; mientras que Cerro Porteño muestra más peligro en ofensiva, pero llega poco. Además, el punto extra es la expulsión de Cecilio Domínguez, ahora los celestes estarán un poco más liberados en defensa, mientras que el Ciclón buscará agruparse en la volante.

¡TIEMPO CUMPLIDO!

Terminó la mitad inicial con un mejor Sporting Cristal sobre un agitado Cerro Porteño. Los puntos fuertes para los celestes: mostró mejor fútbol, terminó motivado y tiene un jugador extra. Lo malo para Cerro Porteño: está siendo superado, pierde intensidad y Cecilio Domínguez fue expulsado.

43' ¡ROJA PARA CECILIO DOMÍNGUEZ!

Se confirmó lo que veníamos diciendo: le quitaron la amarilla a Domínguez y le mostraron la roja. Listo, Cerro con 10 hombres y Cristal debe aprovechar.

41' ¡POSIBLE ROJA PARA DOMÍNGUEZ!

Al momento de sacar, Cecilio Domínguez agredió a Maxloren Castro con el balón pues se lo tiró en la cara. Primero el árbitro mostró amarilla y ahora parece que será roja.

31' ¡CASI GOL DE CRISTAL!

Irven Ávila por poco anota el 1-0 para Cristal tras un pase de Maxloren, pero su remate se fue desviado por poco. Avisó Cristal.

28' ¡CRISTAL EMPIEZA A INCLINAR LA CANCHA!

Movedizos, verticales y con bastante toque, este Sporting Cristal del técnico Zé Ricardo tiene un chip distinto al de Paulo Autuori y por ahora domina a Cerro Porteño.

23' ¡CUESTIONES TÁCTICAS DEL LADO CELESTE!

Pausa de rehidratación en Sporting Cristal y Zé Roberto fue claro: Cristiano Da Silva tiene que subir más pues Cecilio Domínguez no lo va a seguir y, si el brasileño sube, Martín Távara se tiene que quedar cubriendo.

21' ¡SE PONE BRAVO EL PARTIDO!

Jugando con mucha táctica, y con bastante vehemencia, comienzan las acciones rudas en el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

14' ¡CAMBIO EN CERRO!

Pareciendo más una cuestión médica, Alan Soñora pidió su cambio e ingresó Mateo Klimowicz.

12' ¡CASI GOL DE CRISTAL!

Si bien Cerro Porteño tuvo el primer ataque, Sporting Cristal contó con la más clara e incluso exigió al portero Alexis Martín Arias.

10' ¡PRIMER ATAQUE CLARO DEL PARTIDO!

Cerro Porteño tuvo la primera clara del partido con un ataque de Cecilio Domínguez. 

7' ¡PRIMEROS MINUTOS APRETADOS!

Si bien Sporting Cristal busca el arco rival y es el que más propone, se nota el orden de Cerro Porteño que, por ahora, solo aguanta aunque de a pocos se va adelantando y buscando el arco de Diego Enríquez.

2' ¡CRISTAL SALIÓ A BUSCAR EL GOL!

Sporting Cristal inició las acciones con ruta directa al arco de Cerro Porteño. Pero el rival aguantó y soportó la primera embestida celeste.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya rueda la pelota en el Miguel Grau y el partido inició con todo.

¡EL DEBUT DE ZÉ RICARDO!

Hay que mencionar que el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño marcará el debut del técnico Zé Ricardo al mando del cuadro celeste.

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¡EL PLANTEL DE CERRO TERMINA SU ENTRADA EN CALOR!

Los jugadores de Cerro Porteño aceleran para estar listos antes del inicio del encuentro.

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¡ASÍ LLEGÓ CRISTAL AL GRAU!

Listos los jugadores de Cristal a la espera del partido ante Cerro.

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¡EL ONCE DE CERRO!

El técnico Ariel Holan manda este once ante Sporting Cristal: A. Martín; J. Morel, Soñora, C. Paredes, Cecilio Domínguez, L. Quintana, Pablo Vegetti, Velázquez, Piris Da Motta, J. Torres, M. Chaparro.

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¡ONCE DE SPORTING CRISTAL!

Este será el once oficial de Sporting Cristal ante Cerro Porteño: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Juan González; Maxloren Castro, Luis Iberico e Irven Ávila.

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¡MUY BUENAS NOCHES!

Comenzamos el minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño GRATIS HOY por Libertadores.
© Producción Bolavip.Sporting Cristal vs. Cerro Porteño GRATIS HOY por Libertadores.

Sigue gratis el minuto a minuto del Sporting Cristal vs. Cerro Porteño en vivo y en directo por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores. El primer tiempo ha sido bastante movido con ligera ventaja para los celestes y ahora, en el segundo tiempo, será todavía mucho más pues fue expulsado Cecilio Domínguez en el Cilón.

Sporting Cristal y Cerro Porteño juegan HOY por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores. Sigue el partido gratis y en vivo por la señal oficial de ESPN y la transmisión online por la aplicación de Disney+, ideal para verlo en tu celular y por internet.

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Aldo Cadillo
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