▶️ Transmisión oficial del Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño gratis HOY vía ESPN: Sigue en directo y en vivo la Copa Libertadores

Comenzamos el minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Hay que mencionar que el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño marcará el debut del técnico Zé Ricardo al mando del cuadro celeste.

Ya rueda la pelota en el Miguel Grau y el partido inició con todo.

Sporting Cristal inició las acciones con ruta directa al arco de Cerro Porteño. Pero el rival aguantó y soportó la primera embestida celeste.

Si bien Sporting Cristal busca el arco rival y es el que más propone, se nota el orden de Cerro Porteño que, por ahora, solo aguanta aunque de a pocos se va adelantando y buscando el arco de Diego Enríquez.

Jugando con mucha táctica, y con bastante vehemencia, comienzan las acciones rudas en el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

Pausa de rehidratación en Sporting Cristal y Zé Roberto fue claro: Cristiano Da Silva tiene que subir más pues Cecilio Domínguez no lo va a seguir y, si el brasileño sube, Martín Távara se tiene que quedar cubriendo.

Movedizos, verticales y con bastante toque, este Sporting Cristal del técnico Zé Ricardo tiene un chip distinto al de Paulo Autuori y por ahora domina a Cerro Porteño.

Irven Ávila por poco anota el 1-0 para Cristal tras un pase de Maxloren, pero su remate se fue desviado por poco. Avisó Cristal.

Al momento de sacar, Cecilio Domínguez agredió a Maxloren Castro con el balón pues se lo tiró en la cara. Primero el árbitro mostró amarilla y ahora parece que será roja.

Se confirmó lo que veníamos diciendo: le quitaron la amarilla a Domínguez y le mostraron la roja. Listo, Cerro con 10 hombres y Cristal debe aprovechar.

Terminó la mitad inicial con un mejor Sporting Cristal sobre un agitado Cerro Porteño. Los puntos fuertes para los celestes: mostró mejor fútbol, terminó motivado y tiene un jugador extra. Lo malo para Cerro Porteño: está siendo superado, pierde intensidad y Cecilio Domínguez fue expulsado.

Bien, haciendo un análisis frío del primer tiempo, Sporting Cristal merece el gol, pero no lo encuentra; mientras que Cerro Porteño muestra más peligro en ofensiva, pero llega poco. Además, el punto extra es la expulsión de Cecilio Domínguez, ahora los celestes estarán un poco más liberados en defensa, mientras que el Ciclón buscará agruparse en la volante.

¡LA ROJA MÁS INSÓLITA DEL ARRANQUE DE LA COPA! Cecilio Domínguez se fue expulsado por este lateral sobre la cara de Castro en el primer tiempo del partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal en Perú. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xWeoMhbFSL

Pues bien, las imágenes son más que elocuentes: Cecilio Domínguez agredió a Maxloren Castro con el balón al momento de cobrar el saque de banda.

Sigue gratis el minuto a minuto del Sporting Cristal vs. Cerro Porteño en vivo y en directo por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores. El primer tiempo ha sido bastante movido con ligera ventaja para los celestes y ahora, en el segundo tiempo, será todavía mucho más pues fue expulsado Cecilio Domínguez en el Cilón.

Sporting Cristal y Cerro Porteño juegan HOY por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores. Sigue el partido gratis y en vivo por la señal oficial de ESPN y la transmisión online por la aplicación de Disney+, ideal para verlo en tu celular y por internet.