▶️ Transmisión oficial del Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño gratis HOY vía ESPN: Sigue en directo y en vivo la Copa Libertadores

Sigue gratis el minuto a minuto del Sporting Cristal vs. Cerro Porteño en vivo y en directo por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores. El primer tiempo ha sido bastante movido con ligera ventaja para los celestes y ahora, en el segundo tiempo, será todavía mucho más pues fue expulsado Cecilio Domínguez en el Cilón.
Sporting Cristal y Cerro Porteño juegan HOY por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores. Sigue el partido gratis y en vivo por la señal oficial de ESPN y la transmisión online por la aplicación de Disney+, ideal para verlo en tu celular y por internet.