¡Entretiempo! Juventud 1-0 Cienciano EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026 Vía Dsports y DGO: minuto a minuto

Desde la Conmebol Sudamericana le dan la bienvenida a Juventud y Cienciano, quienes en pocos minutos se estrenarán en el Estadio Centenario de Montevideo.

Los jugadores titulares de Juventud y Cienciano están en el gramado del Estadio Centenario de Montevideo a instantes del pitazo inicial del duelo.

Tras un error en salida de Cienciano, fue Mimbacas quien estrelló su remate en el palo del arco defendido por Espínoza cuando prácticamente estaba solo y sin ninguna oposición para abrir el marcador.

Mientras Juventud es dueño del balón e intenta llegar con volumen a campo rival, Cienciano aún no se asoma al área uruguaya en este inicio de partido.

Ahora fue el turno de Cruz quien se sumó al área de Cienciano y mandó un centro picante que pudo ser atajado gracias a una buena salida área del arquero Espinoza.

El atacante de Juventud probó un disparo rasante, pero no fue preciso y el balón se fue desviado del arco defendido por Espinoza.

El árbitro del partido mandó a ambos equipos a sus respectivos banquillos para refrescarse y a la vez atender algunas indicaciones de los entrenadores.

Tras una buena jugada por parte de Cruz y un remate sobre el área de Cienciano, fue Mimbacas quien no pudo llegar al balón para empujarlo hacia el arco defendido por Espinoza.

Tras un buen centro de Hohberg vía tiro libre, fue Bandiera quien cabeceó en área de Juventud y estuvo cerca de encontrar a un compañero para rematar hacia el arco de Sosa.

Apareció Hohberg para mandar otro buen centro vía tiro de esquina y fue Núñez quien cabeceó en área de Juventud. Eso sí, lo hizo muy débil y el balón llegó fácil a las manos del arquero Sosa.

Luego de un grosero error en salida de Cienciano, apareció Leonel Roldán para anotar el 1-0 del partido tras un buen remate en área rival y sin ninguna oposición.

Luego de una jugada preparada desde un tiro de esquina, fue Hohberg quien mandó un centro peligroso hacia el área de Juventud y nadie de Cienciano leyó la acción para llegar con claridad.

Ahora llegó Juventud con gran peligro hacia el área de Cienciano y fue Cruz remató en soledad en lo que pudo haber sido el 2-0 en el marcador.

Tras un centro de Bandiera, fue Hohberg quien encontró el balón y buscó sorprender hacia el arco de Sosa. No fue preciso y la acción no pasó a mayores.

Juventud y Cienciano se están viendo las caras por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. En el estreno de ambos equipos en el torneo continental, estamos viendo un trámite de fuerzas parejas en un Estadio Centenario de Montevideo que recibe a uno de los campeones del certamen como lo es el equipo imperial que ahora es liderado por Horacio Melgarejo.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro, Juventud está en el puesto 16 de la Liga Uruguaya con tan solo 4 puntos conseguidos de 30 posibles, es decir que no la pasan para nada bien. Por otro lado, Cienciano está en el puesto 3 de la Liga 1 con 19 puntos de 27 disputados, así que podríamos decir que el ‘Papá’ está en un mejor estado de forma a diferencia de los uruguayos.

Así se mueve el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan Juventud vs. Cienciano por la Copa Sudamericana?

16:00 | México (CDMX)

17:00 | Perú, Colombia y Ecuador

18:00 | Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:00 | España

¿Dónde ver Juventud vs. Cienciano por la Copa Sudamericana?