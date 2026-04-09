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Copa Sudamericana

¡Entretiempo! Juventud 1-0 Cienciano EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026 Vía Dsports y DGO: minuto a minuto

Juventud de Uruguay y Cienciano de Perú juegan en el Estadio Centenario de Montevideo. A continuación, sigue el minuto a minuto del partido.

45'+3 ¡Final del primer tiempo!

Con gol de Leonel Roldán, Juventud derrota 1-0 a Cienciano al término del primer tiempo. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

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45'+1 ¡Remate de Hohberg!

Tras un centro de Bandiera, fue Hohberg quien encontró el balón y buscó sorprender hacia el arco de Sosa. No fue preciso y la acción no pasó a mayores.

45' ¡Se añaden 3 minutos!

El primer tiempo entre Juventud vs. Cienciano se jugará hasta los 48' en el Estadio Centenario de Montevideo.

41' ¡Turno de Juventud!

Ahora llegó Juventud con gran peligro hacia el área de Cienciano y fue Cruz remató en soledad en lo que pudo haber sido el 2-0 en el marcador.

40' ¡Intento de Cienciano!

Luego de una jugada preparada desde un tiro de esquina, fue Hohberg quien mandó un centro peligroso hacia el área de Juventud y nadie de Cienciano leyó la acción para llegar con claridad.

36' ¡Goooooooooooooool de Juventud!

Luego de un grosero error en salida de Cienciano, apareció Leonel Roldán para anotar el 1-0 del partido tras un buen remate en área rival y sin ninguna oposición.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Juventud y Cienciano igualan sin goles en el tramo final del primer tiempo que se disputa en el Estadio Centenario de Montevideo.

34' ¡Nuevo intento de Cienciano!

Apareció Hohberg para mandar otro buen centro vía tiro de esquina y fue Núñez quien cabeceó en área de Juventud. Eso sí, lo hizo muy débil y el balón llegó fácil a las manos del arquero Sosa.

33' ¡Llegada de Cienciano!

Tras un buen centro de Hohberg vía tiro libre, fue Bandiera quien cabeceó en área de Juventud y estuvo cerca de encontrar a un compañero para rematar hacia el arco de Sosa.

26' ¡Intento de Juventud!

Tras una buena jugada por parte de Cruz y un remate sobre el área de Cienciano, fue Mimbacas quien no pudo llegar al balón para empujarlo hacia el arco defendido por Espinoza.

22' ¡Tiempo de rehidratación!

El árbitro del partido mandó a ambos equipos a sus respectivos banquillos para refrescarse y a la vez atender algunas indicaciones de los entrenadores.

20' ¡Remate de Pereiro!

El atacante de Juventud probó un disparo rasante, pero no fue preciso y el balón se fue desviado del arco defendido por Espinoza.

16' ¡Juventud sigue encima!

Ahora fue el turno de Cruz quien se sumó al área de Cienciano y mandó un centro picante que pudo ser atajado gracias a una buena salida área del arquero Espinoza.

11' ¡Llegada de Juventud!

Apareció Mimbacas para rematar en área de Cienciano y el arquero Espinoza estuvo muy atento para retener el balón sin dejar rebotes.

9' ¡Cienciano sin reacción!

Mientras Juventud es dueño del balón e intenta llegar con volumen a campo rival, Cienciano aún no se asoma al área uruguaya en este inicio de partido.

5' ¡Juventud sigue encima!

El equipo uruguayo se mantiene en campo de Cienciano tratando de generar peligro, mientras que los cusqueños aún no hacen pie en el partido.

2' ¡Se la perdió Juventud!

Tras un error en salida de Cienciano, fue Mimbacas quien estrelló su remate en el palo del arco defendido por Espínoza cuando prácticamente estaba solo y sin ninguna oposición para abrir el marcador.

1' ¡Empezó el partido!

Juventud y Cienciano disputan el primer tiempo del duelo en el Estadio Centenario de Montevideo.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Juventud y Cienciano están en el gramado del Estadio Centenario de Montevideo a instantes del pitazo inicial del duelo.

¡La Gran Conquista!

Desde la Conmebol Sudamericana le dan la bienvenida a Juventud y Cienciano, quienes en pocos minutos se estrenarán en el Estadio Centenario de Montevideo.

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¡Calentamiento de los equipos!

Juventud y Cienciano realizan los respectivos trabajos precompetitivos a minutos de que empiece el partido en el Estadio Centenario de Montevideo.

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¡Alineación titular de Juventud!

Sergio Blanco alistó el siguiente equipo titular para recibir a Cienciano en el Estadio Centenario de Montevideo: Sosa; Mujica, Pernicone, Morosini, Más; Cecchini, Pérez, Roldán, Pereiro; Cruz y Mimbacas.

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¡Alineación titular de Cienciano!

Horario Melgarejo preparó el siguiente equipo titular para visitar a Juventud en la ciudad de Montevideo: Espinoza; Núñez, Amondaraín, Becerra, Cavero; Barreto, Robles; Hohberg, Souza; Bandiera y Garcés.

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¡Llegada de Cienciano!

La delegación de Cienciano dijo presente en el Estadio Centenario de Montevideo a minutos del inicio de partido ante Juventud.

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¡Los convocados de Juventud y Cienciano!

Juventud y Cienciano dispondrán de los siguientes jugadores para el duelo de esta noche en el Estadio Centenario.

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¡Bienvenidos a la cobertura del Juventud vs. Cienciano!

Juventud y Cienciano se enfrentan en el Estadio Centenario de Montevideo por la Copa Sudamericana. A continuación, sigue las incidencias del partido.

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Juventud vs. Cienciano por la Copa Sudamericana.
© Movistar Deportes.Juventud vs. Cienciano por la Copa Sudamericana.

Juventud y Cienciano se están viendo las caras por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. En el estreno de ambos equipos en el torneo continental, estamos viendo un trámite de fuerzas parejas en un Estadio Centenario de Montevideo que recibe a uno de los campeones del certamen como lo es el equipo imperial que ahora es liderado por Horacio Melgarejo.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro, Juventud está en el puesto 16 de la Liga Uruguaya con tan solo 4 puntos conseguidos de 30 posibles, es decir que no la pasan para nada bien. Por otro lado, Cienciano está en el puesto 3 de la Liga 1 con 19 puntos de 27 disputados, así que podríamos decir que el ‘Papá’ está en un mejor estado de forma a diferencia de los uruguayos.

Así se mueve el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan Juventud vs. Cienciano por la Copa Sudamericana?

  • 16:00 | México (CDMX)
  • 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 18:00 | Bolivia y Venezuela
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:00 | España

¿Dónde ver Juventud vs. Cienciano por la Copa Sudamericana?

  • DSports
  • DGO
Renato Pérez
Renato Pérez
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