¡Entretiempo! Juventud 1-0 Cienciano EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026 Vía Dsports y DGO: minuto a minuto

Juventud y Cienciano se están viendo las caras por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. En el estreno de ambos equipos en el torneo continental, estamos viendo un trámite de fuerzas parejas en un Estadio Centenario de Montevideo que recibe a uno de los campeones del certamen como lo es el equipo imperial que ahora es liderado por Horacio Melgarejo.
En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro, Juventud está en el puesto 16 de la Liga Uruguaya con tan solo 4 puntos conseguidos de 30 posibles, es decir que no la pasan para nada bien. Por otro lado, Cienciano está en el puesto 3 de la Liga 1 con 19 puntos de 27 disputados, así que podríamos decir que el ‘Papá’ está en un mejor estado de forma a diferencia de los uruguayos.
Así se mueve el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026
¿A qué hora juegan Juventud vs. Cienciano por la Copa Sudamericana?
- 16:00 | México (CDMX)
- 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 18:00 | Bolivia y Venezuela
- 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 00:00 | España
¿Dónde ver Juventud vs. Cienciano por la Copa Sudamericana?
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