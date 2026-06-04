Días y horarios confirmados de Sporting Cristal vs. RB Bragantino por los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal enfrentará a RB Bragantino por un lugar en los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026 y Conmebol confirmó las fechas de la llave.

Sporting Cristal se encuentra en un etapa de receso luego del término del Torneo Apertura 2026, aunque en los próximos días empezarán a planificar lo que se les viene durante el segundo semestre de la temporada. Uno de los objetivos es la llave de Copa Sudamericana 2026 que será ante RB Bragantino de Brasil y por ello es que recientemente se confirmaron las fechas de los encuentros.

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De acuerdo a una información compartida desde Conmebol, hemos podido conocer que el partido de ida de la llave de Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026 entre Sporting Cristal vs. RB Bragantino se disputará el miércoles 22 de julio en Lima, mientras que el duelo de vuelta está programado para el miércoles 29 de julio en Sao Paulo. Ambos cotejos serán a las 19:30 hora peruana.

Fuente: Conmebol.

En cuanto a los recintos deportivos que albergarán esta llave internacional, en el caso de Sporting Cristal todavía resta confirmar si es que el Estadio Nacional estará disponible y en óptimas condiciones para dicha jornada. Por otro lado, RB Bragantino haría de local en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques, el cual tiene una capacidad total de 12,000 personas.

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Es importante tener en cuenta y recordar que el ganador de esta llave entre Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los dirigidos por Eduardo Domínguez esperan luego de haber tomado el primer lugar del Grupo B en primera ronda, así que sin duda será un rival complicado para cualquiera.

Fuente: Conmebol Sudamericana.

Las novedades de Sporting Cristal de cara a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal no tuvo un buen semestre en la Liga 1 2026 quedando a tres puntos de la zona de descenso en la tabla acumulada y con rendimientos bastante irregulares que hoy en día siguen generando dudas en el hincha para los objetivos que vienen. En base a ello es que la directiva tomará cartas en el asunto y se esperan novedades de cara, no solo al Torneo Clausura que empieza en julio próximo, sino también a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026.

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Hernán Barcos es uno de los inminentes refuerzos que ya habría arreglado su llegada al Rímac, así que los celestes empezaron a asegurar los goles. Jugadores extranjeros como el chileno Francisco Arancibia y el colombiano Juan Manuel Cuesta están en la mira del equipo, además de algunas posibles salidas como Felipe Vizeu, Gabriel Santana y hasta el mismo entrenador Zé Ricardo. En resumen, Sporting Cristal lucirá cambiado en la segunda parte de este 2026.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

22 y 29 de julio jugarán Sporting Cristal y RB Bragantino por Copa Sudamericana .

jugarán y por . Atlético Mineiro enfrentará al ganador de la llave en los octavos de final.

enfrentará al ganador de la llave en los octavos de final. A 3 puntos del descenso quedó Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026.