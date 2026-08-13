La picante respuesta de Horacio Melgarejo a un periodista tras el 6-1 a Botafogo: “¿Preocupante? Siguiente pregunta”

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano del Cusco, volvió a ser protagonista con algunas particulares reacciones en conferencia de prensa. Luego de la victoria 6-1 del ‘Papá’ ante Botafogo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, el director técnico argentino volvió a hacer de las suyas.
Cienciano tuvo una actuación excepcional ante Botafogo para dar un paso clave rumbo a la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Un hat-trick de Matías Succar, un doblete de Neri Bandiera y un golazo de Marcos Martinich le dieron una ventaja importante en la serie.
Luego del impresionante trabajo del ‘Papá’, Horacio Melgarejo tuvo algunas peculiares reacciones en la conferencia de prensa. No es la primera vez que pasa por este tipo de cosas y, por eso, se ha tomado con humor e ironía ciertas consultas por parte del periodismo.
Las polémicas reacciones de Horacio Melgarejo
En esta ocasión, antes de comenzar con la rueda de prensa, Melgarejo, bien relajado en su silla a la espera del inicio de preguntas, tiró un comentario que no pasó desapercibido. “Por favor, pregúntenme lo que quieran, menos por qué no hicimos más goles“, dijo. Esto generó risas entre los presentes.
"POR FAVOR PREGUNTENME LO QUE QUIERAN, MENOS PORQUE NO HICIMOS MÁS GOLES"— SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2026
🤣 Luego de la histórica goleada de Cienciano, 6-1 ante Botafogo por los octavos de la #Sudamericana, Horacio Melgarejo arrancó su conferencia con una advertencia… pic.twitter.com/8TVti2Rp2a
La arenga de Horacio Melgarejo en Cienciano que se volvió viral ante Botafogo: “Tienen que salir muertos en el primer tiempo”
La referencia a esta afirmación tiene que ver con una pregunta que tuvo en una conferencia anterior donde le consultaron precisamente por qué el equipo no hizo más goles. Fue en abril pasado cuando Cienciano ganó 1-0 a Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026. Ese momento del DT fue explosivo y lo volvió viral.
En esta conferencia de prensa, no le escapó a la polémica. Es que un periodista le consultó por el momento del ‘Papá’, quien le consultó por todo lo bueno que le está pasando al equipo en la Copa Sudamericana 2026, pero “preocupante” en la Liga 1.
🔥 "¿PREOCUPANTE?… SIGUIENTE PREGUNTA" 🔥— SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2026
😱 Horacio Melgarejo, fiel a su estilo, dejó de lado una consulta en la conferencia de prensa post-goleada 6-1 del Cienciano ante Botafogo pic.twitter.com/Z0Q4EZsLZw
“¿Preocupante…? Siguiente pregunta“, fue lo único que atinó a decir Melgarejo, pensando exactamente qué es lo que iba a decir ante semejante pregunta. Si bien mantuvo la calma, fue evidente el malestar, aunque la situación no pasó a mayores.
Día y hora para el partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo
Cienciano y Botafogo se deben enfrentar por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 este jueves 20 de agosto. El horario estipulado para este encuentro es a las 21:30 horas local, es decir a las 19:30 horas de Lima, Perú.
DATOS CLAVE
- Cienciano goleó 6-1 a Botafogo en el partido de ida de octavos.
- Horacio Melgarejo bromeó pidiendo que no le pregunten por la falta de goles.
- 20 de agosto a las 21:30 (ART) se jugará el partido de revancha.