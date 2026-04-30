Quién es Horacio Melgarejo, el DT de Cienciano que atacó periodistas en conferencia de prensa

Horacio Melgarejo fue protagonista de un cruce con periodistas luego del triunfo 1-0 de Cienciano ante Atlético Mineiro. El entrenador argentino explotó contra unos comunicadores, quienes le cuestionaron el trabajo de su equipo pese al triunfo. De 52 años, nacido en Argentina, y con su segunda experiencia como DT en Perú, conoce más sobre su trayectoria.

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Cienciano realizó un gran partido y doblegó a Atlético Mineiro en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. Hizo valer la ventaja de la localía, sobre todo con la altura (aproximadamente 3,400 metros sobre el nivel del mar). El gol de Neri Bandiera marcó la única diferencia en el marcador, que pudo haber sido más abultado.

Es que la diferencia que marcó el ‘Papá de América’ con respecto a su rival en el rendimiento fue notoria. De hecho, Everson, arquero del ‘Galo’, tuvo varias intervenciones y evitó que la diferencia sea mayor. Por eso, hubo consultas al respecto de parte de los periodistas acreditados en la conferencia para el DT.

Sin embargo, Melgarejo no lo tomó muy bien. Cuestionó la actitud y las preguntas de los periodistas. A uno de ellos le dijo que “se nota que nunca jugaste al fútbol“, a otro le insinuó “qué malos que son” y también amenazó con levantarse de la conferencia de prensa ante las consultas sobre por qué no pudo meterle más goles al Mineiro. “Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos el Liverpool“, tiró también.

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😳 LA CONFERENCIA DE MELGAREJO, DT DE CIENCIANO, TRAS EL 1-0 AL MINEIRO DE DOMÍNGUEZ EN #SUDAMERICANA



🤯 “Se nota que nunca jugaste al fútbol”

😱 “La siguiente pregunta o me paro y me voy”

🤔 “Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool”

🙃 “Qué malos que son" pic.twitter.com/XtYEQ0fZHP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

¿Quién es Horacio Melgarejo, DT de Cienciano?

Horacio Melgarejo es un entrenador argentino, nacido en Reconquista, ciudad del norte de la provincia de Santa Fe. Tiene 52 años y Cienciano es el segundo club peruano que dirige en su carrera. Destacó como mediocampista durante su etapa como futbolista.

Tras esta etapa como jugador profesional, se radicó en España donde trabajó en categorías juveniles de clubes como CD Quintanar del Rey, Albacete Balompié, Tomelloso CF o el Atlético Baleares. Llegó a ser entrenador principal del Tomelloso entre fines de 2013 y principios de 2014 y del Baleares entre 2017 y 2018.

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Estuvo alejado unos años del fútbol hasta que Ángel David Comizzo lo llamó para que se una a su cuerpo técnico en Universitario de Deportes en 2021. Lo siguió también en Deportivo Municipal en 2023 y, luego, en Atlético Grau entre 2023 y 2025.

El propio Comizzo, según contó Melgarejo en una entrevista con L1MAX, lo recomendó para dirigir a ADT. Lo dirigió en 17 partidos donde registró 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Terminó su ciclo a fines de 2025 y fue contratado por Cienciano para reemplazar a Carlos Desio.

🎙️EN VIVO | Horacio Melgarejo: "El viejo (Ángel Comizzo) me recomendó con la gente de ADT y me dijo que ya llevaba 3 años con él, así que ya era tiempo de que yo parta a ser DT".



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📅 De lunes a jueves a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/Gcpgdd97UA — L1MAX (@L1MAX_) February 12, 2026

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Las estadísticas de Horacio Melgarejo como DT de Cienciano

Horacio Melgarejo está en una buena temporada como director técnico de Cienciano. Lo dirigió, contando el partido ante Atlético Mineiro, en 16 encuentros: lleva 10 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Actualmente, su equipo está en el tercer lugar del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 con 23 puntos (a 6 de los líderes Alianza Lima y Los Chankas) y es líder del Grupo B en Copa Sudamericana con 7 unidades.

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