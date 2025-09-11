Mientras espera su partido de la Copa Sudamericana: Alianza Lima hizo oficial un nuevo fichaje desde Chile

Alianza Lima sabe que todos sus esfuerzos deben estar enfocados en su próximo partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Enfrentándose por los cuartos de final, el equipo íntimo no quiere dejar nada a la suerte y por eso anunció un nuevo fichaje.

Llegando desde Chile, Alianza Lima hizo oficial su nuevo fichaje internacional. Siendo un plus que le dará mayor peso a nivel Sudamérica, el equipo de Néstor Gorosito volará alto con su nueva contratación confirmada.

Alianza Lima hizo oficial un nuevo fichaje desde Chile. Así pues, el equipo del técnico Néstor Gorosito ahora contará con la aerolínea JetSmart. Con este plus, podrá trasladarse de la mejor manera para sus partidos de la Copa Sudamericana.

“El corazón del pueblo ahora vuela Smart. Bienvenidos, JetSmart, a la familia aliancista. Uniendo destinos, conectando corazones”, comentó Alianza Lima al hacer oficial el fichaje de la aerolínea chilena JetSmart.

Alianza Lima fichó a JetSmart. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima hizo oficial el fichaje de JetSmart y con esto quedó listo para afrontar sus partidos de la Copa Sudamericana. Uniéndose con la empresa chilena por todo lo que resta de la temporada 2025, la aerolínea es patrocinador oficial.

Desde el lado de Alianza Lima recalcaron que la unión con JetSmart permitirá que “todas nuestras categorías podrán viajar al extranjero y participar en torneos internacionales con un servicio de primer nivel”, Diego Montoya, Gerente de Comercial, Marketing y Comunicaciones de Alianza Lima.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

