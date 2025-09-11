Néstor Gorosito mueve las piezas: Alianza Lima y la inesperada sorpresa en el once titular vs. Garcilaso

Novedades en Alianza Lima de cara a su partido ante Deportivo Garcilaso. Sabiendo que juegan en Matute este sábado 13 de septiembre desde las 7:00 PM, el equipo del técnico Néstor Gorosito hará cambios en el partido por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Si bien algunos cambios son para dar descanso a ciertos jugadores, otros movimientos son por los recientes expulsados que tiene Alianza Lima. Hay que recordar que tanto el técnico Néstor Gorosito como los jugadores Carlos Zambrano y Renzo Garcés están sancionados.

De esta forma, la mayor modificación se verá en la defensa central de Alianza Lima. Pues, al no tener habilitados ni a Carlos Zambrano ni a Renzo Garcés, sus lugares serán ocupados por Gianfranco Chávez y Jean Pierre Archimbaud, respectivamente.

Así lo confirmó la periodista Ana Lucía Rodríguez en la última edición de L1 MAX: “Gianfranco Chávez y Jean Pierre Archimbaud hacen dupla en Alianza Lima. Esa es la novedad en el once titular de Alianza Lima para el sábado ante Deportivo Garcilaso: Archimbaud de central”, reveló la comunicadora.

Alineación titular de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

El once titular de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 será con Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud y Miguel Trauco en la defensa; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña y Fernando Gaibor en la volante; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos en la delantera.

Hay que recordar que tras el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima, el equipo íntimo recibió fuertes sanciones y los afectados fueron el técnico Néstor Gorosito y los defensas Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima juega ante Deportivo Garcilaso este sábado 13 de septiembre desde las 7:00 PM. en Matute. El partido es válido por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. Además, también se podrá seguir gratis desde tu celular y por internet en el minuto a minuto de Bolavip.

