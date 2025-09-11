La reacción de Franco Navarro al saber que Néstor Gorosito podría ser una opción en la Selección Peruana: “No he hablado con él”

Ahora que se terminaron las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y que la Selección Peruana empezará un nuevo camino en la búsqueda de un entrenador que pueda recuperar al equipo, hay varios nombres que estarían en carpeta. Uno de los más sonados es el de Néstor Gorosito, actual entrenador de Alianza Lima, y lo llamativo de esta situación es que en la interna de Matute ya tienen una postura al respecto, sobre todo si hablamos de Franco Navarro.

En una reciente entrevista, el Director Deportivo de Alianza Lima habló sobre distintas situaciones del presente del equipo y uno de los asuntos más esperados era conocer cuál es el sentir de la directiva respecto a la chance de que Néstor Gorosito pueda ser un firme candidato para tomar el mando de la Selección Peruana, a pesar de que obviamente todavía no hay una confirmación oficial.

“Gorosito tiene la camiseta de Alianza Lima. No he hablado con él de ese tema, pero dejémoslo en Alianza Lima, no me generes histeria. Estoy tranquilo”; confesó Franco Navarro en conversación con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ respecto a todos los rumores y sobre todo informaciones que ponen al actual estratega blanquiazul como uno de los candidatos para trabajar en Videna.

¿Realmente sería posible que Alianza Lima pueda dejar libre a Néstor Gorosito?

Teniendo en cuenta que Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta el final de la presente temporada 2025 y que todavía no existe una información concreta de que haya renovado dicho vínculo, pese a algunas conversaciones que sí han podido darse, Franco Navarro es consciente de las intenciones del entrenador argentino respecto a su estadía en Matute y que a la vez es una enorme ilusión el hecho de liderar técnicamente a una selección.

“Lo de ‘Pipo’ va muy bien. Él está feliz en el club, lo ha dicho públicamente, quiere seguir en el equipo y nosotros también. Las cosas están muy bien encaminadas, pero seguimos trabajando en su renovación. En Alianza Lima va a a seguir. A nadie se le puede quitar la ilusión, todos quieren dirigir una selección”; finalizó con sus declaraciones el Director Deportivo de Alianza Lima y con lo cual queda en evidencia que nada estaría confirmado respecto al futuro del DT.

Lo que se le viene a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

En el marco netamente futbolístico y lejos de las informaciones sobre el futuro cercano de Néstor Gorosito, Alianza Lima se alista para la reanudación del Torneo Clausura 2025 cuando en la fecha 8 tenga que enfrentar a Deportivo Garcilaso el próximo sábado 13 de septiembre a las 19:00 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Los íntimos son favoritos para quedarse con los tres puntos, así que veremos cómo se comportan jugando de local y si son capaces de sostener la candidatura al título en este tramo final de la campaña.

