No apto para impresionables: la horrible lesión de tobillo que sufrió Tomás Cuello en Bolívar vs. Atlético Mineiro

A Tomás Cuello, jugador argentino de Atlético Mineiro, se le dobló el tobillo por completo en un mal movimiento. Imágenes sensibles.

Por Hugo Avalos

La grave lesión de Tomás Cuello en Bolívar vs. Atlético Mineiro.
El partido de ida Bolívar vs. Atlético Mineiro, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, vivió momentos de sumo sufrimiento y dolor por la horrible lesión de tobillo que sufrió el argentino Tomás Cuelllo. Imágenes sensibles en La Paz.

Sobre los 32 minutos del primer tiempo, cuando Bolívar y Mineiro igualaban sin goles, Cuello fue a buscar el balón cerca del banderín del córner cuando fue presionado por el defensor José Sagredo. Un mal movimiento del delantero argentino lo llevó a sufrir la torcedura completa de su tobillo, unas imágenes lamentables.

Cuello busca anticipar a Sagredo, que lo alcanza, pero que no llega a forcejear en busca del balón. Cuando éste se está por ir al lateral, el argentino busca que se quede en campo, pero llega mal pisado y se lanza de mala manera. Esto provocó que el tobillo izquierdo quede atrás y, con el peso de su propio cuerpo, termine por doblarse, pero casi por completo.

Inmediatamente, luego de que el futbolista de Mineiro se tome el tobillo, Sagredo y otro compañero de Bolívar levantan su mano para que el árbitro pare el juego y pida la asistencia médica de inmediato. Cuello gritó del dolor hasta que llegaron los médicos, mientras era consolado por los propios futbolistas bolivianos.

Hulk consoló a un conmocionado Cuello tras irse en camilla del campo (X @InfoGalo_).

Al final, tuvo que ser llevado en camilla fuera del campo de juego donde sus compañeros brasileños, entre ellos, Hulk, lo trataron de consolar debido al llanto desconsolador por su lesión.

Tomás Cuello disputaba su noveno partido en esta Copa Sudamericana 2025 con Atlético Mineiro. Marcó dos goles: uno ante Caracas FC por el Grupo H de competencia (mismo que Cienciano y Deportes Iquique) y ante Godoy Cruz en el 2-1 en la ida de octavos de final.

Hugo Avalos
