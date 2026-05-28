Universitario busca un delantero con urgencia y Carlos Garcés, goleador de Cienciano, dio a conocer su postura.

Universitario de Deportes ya piensa en reforzar su ataque para el Torneo Clausura 2026 luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores y evidenciar una fuerte crisis ofensiva en las últimas semanas. En medio de ese escenario, varios delanteros empiezan a aparecer como opciones para el cuadro crema.

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Uno de los primeros en acercarse públicamente fue Raúl Ruidíaz con publicaciones relacionadas a Universitario en redes sociales, pero ahora también se sumó otro nombre que atraviesa un gran momento en la Liga 1: Carlos Garcés.

El delantero ecuatoriano, actual goleador de Cienciano, habló en exclusiva con RPP Deportes y dejó abierta la posibilidad de vestir la camiseta crema en el futuro.

“A cualquier jugador le encantaría jugar en un equipo como Universitario de Deportes”, comentó Carlos Garcés, declaración que rápidamente despertó ilusión entre los hinchas merengues ante la necesidad urgente de sumar un goleador.

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El delantero Carlos Garcés festejando un gol con Cienciano en el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

Carlos Garcés vive un gran momento en Cienciano

Carlos Garcés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol peruano, ya que suma 10 goles en 16 partidos durante el Torneo Apertura 2026 con Cienciano.

El atacante ecuatoriano milita en el ‘Papá de América’ desde el 2023 y registra un impresionante número total de 59 goles en 125 encuentros. Eso sí, si Universitario realmente quiere ficharlo, necesitará liberar una plaza de extranjero, algo que podría ocurrir si Sekou Gassama termina dejando el plantel crema en el próximo mercado de pases.

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Carlos Garcés y el plantel de Cienciano festejando el empate ante Juventud en Uruguay y por la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo Carlos Garcés tiene contrato con Universitario?

Carlos Garcés tiene contrato vigente con Cienciano hasta diciembre del 2026 tras renovar por última vez en diciembre del 2025, según la información de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Carlos Garcés?

Carlos Garcés vale 175 mil euros a sus actuales 36 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Universitario de Deportes evalúa alternativas de ataque para reforzar su plantel en el Torneo Clausura.

El delantero ecuatoriano Carlos Garcés dejó abierta la posibilidad de jugar en el cuadro crema.

El atacante registra 10 goles en 16 partidos durante el Torneo Apertura con Cienciano.