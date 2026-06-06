Carlos Garcés quiere jugar por Perú, pero el motivo por el que la FIFA lo impedirá

Carlos Garcés admitió que desea jugar por la Selección Peruana, en Ecuador rebotó la información, pero se conoció la verdad.

El nivel de delanteros que tiene actualmente la Selección Peruana no es la mejor. No se tiene a un solo goleador que pueda llegar a marcar la diferencia dentro de la cancha. Esto preocupa y se viene buscando soluciones en el extranjero. Jugadores foráneos que podrían sumarle al cuadro patrio.

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En este caso Carlos Garcés se mostró muy efusivo sobre poder vestir la camiseta peruana en una entrevista en A Presión. Pero la realidad es que esto es algo que no podrá darse. La FIFA lo haría imposible por un motivo clave, ya jugó partidos oficiales con la Selección de Ecuador.

QUIERE SER PERUANO 🇵🇪 🇪🇨 || “Estoy haciendo los papeles para ser peruano. Me encantaría jugar por la selección. Feliz de vestir los colores de Perú. Alejandro Hohberg ha sido de lo mejor en el torneo y merecía la convocatoria para que lo sigan viendo. Me sorprendió no verlo”.… pic.twitter.com/R7MYzK3Mxm — Ecuagol (@ECUAGOL) June 6, 2026

El periodista y también scout, Víctor Zaferson publicó en sus redes sociales el motivo por el que no puede jugar Garcés por Perú.

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“Parece que Carlos Garcés no ha leído el reglamento FIFA. Él mismo reconoció que registra dos partidos oficiales a nivel adulto con Ecuador. Ya no puede jugar por Perú. Solo es elegible por Ecuador. Sí se puede nacionalizar peruano como Hernán Barcos”, fue lo que explicó.

Su debut como jugador del ‘Tricolor’ fue ante Chile en donde estuvo 45 minuto en el 2017 por las Eliminatorias. Después en un amistoso ante Venezuela participó 69 minutos. Por último, en Copa América 2019 jugó 21 minutos ante Chile en la derrota por 2-1.

¿Carlos Garcés sería buen 9 para Perú?

Hoy en día Carlos Garcés podría ser un interesante jugador para la Selección Peruana. No obstante, hay un problema muy grande y esa es su edad, hablamos de alguien de 36 años. No es nada joven, así que buscar que pueda estar en las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030 será algo completamente difícil.

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No obstante, hay que precisar que su gran capacidad goleadora podría ser un interesante aporte. Este año en un total de 24 partidos ha logrado hacer 12 goles y dado 3 asistencias en 1877 minutos. Números bastante buenos para un atacante en el fútbol peruano.

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