Carlos Garcés confirmó acercamientos con Sporting Cristal: “Depende de Cienciano”

Carlos Garcés es uno de los goleadores de la Liga 1 2026 y suena con fuerza en la capital, especialmente en Sporting Cristal. A continuación, los detalles revelados por el mismo '9'.

En pleno receso de la Liga 1 2026 y en donde los distintos equipos se preparan para potenciar a sus plantillas, es Sporting Cristal uno de los que necesita cambios a como de lugar para una drástica mejoría. Es así la directiva viene trabajando en la evaluación de fichajes y el nombre de Carlos Garcés, goleador de Cienciano, interesa y mucho en la institución cervecera.

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Fuente: Cienciano.

Si bien durante los últimos días se viene hablando en demasía sobre el futuro cercano de Carlos Garcés, quien por cierto todavía tiene contrato con Cienciano hasta diciembre del año 2026, el mismo protagonista confesó recientemente que desde Sporting Cristal han contactado a su entorno más cercano. Eso sí, todavía no han conversado directamente con él para ofrecerle una propuesta concreta.

“Tengo contrato con Cienciano hasta final de temporada y estoy feliz acá, pero hay chances, opciones y acercamientos, así que veremos qué sucede. Podría ser Sporting Cristal. Directamente nadie ha hablado conmigo y sé que están hablando con personas allegadas a mi. Son opciones que se manejan y dependerá mucho de Cienciano porque tengo contrato. Por ahora, estoy tranquilo disfrutando estos días”; reveló Carlos Garcés en Estudio Fútbol.

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Carlos Garcés: "Tengo contrato con Cienciano hasta final de temporada, pero hay opciones y acercamientos. Podría ser Sporting Cristal. Directamente no hablaron conmigo, pero sé que hablan con personas allegadas a mí. Depende de Cienciano. SÍ HAY CLÁUSULA DE SALIDA".@apresion1 pic.twitter.com/XbnRETFbyB — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) June 3, 2026

Respecto a la posibilidad de que pueda salir de Cienciano de cara al Torneo Clausura 2026, el goleador ecuatoriano sentenció lo siguiente: “Sí, hay cláusula de salida y eso lo maneja el club. Yo estoy bien y tranquilo junto a mi familia en un equipo que me ha tratado muy bien. Si llega una oferta ahora se tendría que hablar directamente con Cienciano porque está la opción de salida. Veremos“.

Los números y estadísticas de Carlos Garcés en esta temporada 2026

Carlos Garcés llegó a Cienciano en el año 2023 y temporada tras temporada viene mejorando en rendimiento. En el actualidad es uno de los mejores futbolistas del torneo local y vistiendo la camiseta imperial es que viene dando la hora en esta campaña. Con 24 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Sudamericana, el ecuatoriano lleva 12 goles anotados y 3 asistencias registradas.

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Con 1.877 minutos de competencia en este primer semestre de la temporada 2026, Carlos Garcés se ha ganado un nombre de relevancia en el medio local, a tal punto de que Sporting Cristal lo tiene en la mira como fichaje de vital relevancia. Ahora, habría que espera la decisión del club rimense sobre ofertar pensando en el Torneo Clausura o pensando en la campaña del año 2027.

DATOS CLAVES

Carlos Garcés interesa a Sporting Cristal como fichaje.

interesa a como fichaje. Diciembre de 2026 es la fecha en que culmina el contrato del goleador ecuatoriano en Cienciano .

es la fecha en que culmina el contrato del goleador ecuatoriano en . 12 goles y 3 asistencias registra Carlos Garcés en 24 partidos jugados.