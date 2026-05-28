Universitario buscará reforzarse con un goleador de talla comprobada. Reciente campeón internacional y además, tiene pasado con Alianza Lima.

El mercado de pases del fútbol peruano se enciende con un rumor que promete sacudir el torneo local. Universitario de Deportes busca potenciar su ofensiva y ha puesto la mira en un delantero que conoce muy bien la exigencia de la Liga 1.

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La dirigencia merengue ya trabaja en el armado de su plantel para los próximos desafíos. En las últimas horas, ha trascendido un nombre con un perfil internacional que encaja en las pretensiones del comando técnico.

Adrián Balboa en los planes de Universitario

El periodista Mauricio Loret de Mola reveló en el programa Desmarcados el fuerte interés del cuadro crema por el atacante uruguayo Adrián Balboa. Según el comunicador, la directiva estudiantil busca un delantero con jerarquía para su zona de ataque.

Adrián Balboa sería jugador de Universitario. (Foto: X).

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“La ‘U’ se ha interesado en Adrián Balboa, exdelantero de Alianza”, señaló Loret de Mola en el espacio deportivo. El club ya dio el primer paso y se comunicó con el representante del jugador para evaluar la viabilidad de su contratación.

“Desde Universitario hubo un contacto con el representante del jugador para conocer las condiciones de un posible traspaso”. — Mauricio Loret de Mola, Desmarcados.

Un viejo conocido de la Liga 1 y campeón de la Recopa

El posible fichaje de “Rocky” Balboa genera un gran impacto mediático debido a su pasado en Alianza Lima. El atacante charrúa vistió la blanquiazul entre 2019 y 2020, periodo en el que se coronó campeón del Torneo Clausura.

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Además, el futbolista llega con el prestigioso cartel de haber sido campeón de la Recopa Sudamericana con Racing Club de Argentina. Su reciente paso por Avellaneda y su posterior experiencia europea en Rusia respaldan el salto de calidad que busca la institución merengue.

El mercado de pases recién comienza y Balboa se perfila como una de las opciones más fuertes para el ataque crema. Las próximas semanas serán claves para definir si el delantero pega la vuelta al Perú, esta vez para vestirse con la camiseta del eterno rival.

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