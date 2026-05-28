Cerro Porteño 0-0 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Cerro Porteño y Sporting Cristal se miden esta noche en el Estadio La Nueva Olla de Asunción por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. A continuación, podrás disfrutar de todos los detalles de un encuentro que desde la previa promete y mucho, sobre todo cuando se disputan las clasificaciones a octavos de final y un acceso a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026.
En el más reciente antecedente de estos dos equipos, es importante recordar que Sporting Cristal logró imponerse 1-0 frente a Cerro Porteño el pasado 8 de abril en el Estadio Miguel Grau del Callao. En el debut de los celestes en la Copa Libertadores 2026, fue Felipe Vizeu quien anotó el único gol del partido y ahora los dirigidos por Zé Ricardo sueñan con un nuevo triunfo para lograr el objetivo.
¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?
- 16:00 | México
- 17:00 | Colombia, Perú y Ecuador
- 18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
- 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
- 00:00 | España (29/05)
¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?
- Argentina | Fox Sports 3 y Disney Plus Premium
- Bolivia | ESPN y Disney Plus Premium
- Brasil | ESPN 3 y Disney Plus Premium
- Chile | ESPN Premium y Disney Plus Premium
- Colombia | ESPN 2 y Disney Plus Premium
- Costa Rica | Disney Plus Premium
- Ecuador | ESPN 2
- México | Disney Plus Premium
- Paraguay | ESPN y Disney Plus Premium
- Perú | ESPN y Disney Plus Premium
- Uruguay | ESPN y Disney Plus Premium
- Venezuela | ESPN 2 y Disney Plus Premium
- Estados Unidos | beIN Sports Ñ