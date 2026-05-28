Cerro Porteño 0-0 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Cerro Porteño y Sporting Cristal juegan esta noche en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. Sigue el minuto a minuto del partido al estilo de Bolavip Perú.

Zé Ricardo no podrá contar con Santiago González, Felipe Vizeu y Juan Cruz González (lesionados). Además, Cristiano Da Silva está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Es decir, Sporting Cristal tendrá 4 bajas en el duelo de esta noche ante Cerro Porteño.

El pasado 8 de abril, Sporting Cristal derrotó 1-0 a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao en el marco de la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El gol lo convirtió Felipe Vizeu, quien hoy no estará presente en Asunción por lesión.

El duelo entre Cerro Porteño vs. Sporting Cristal está a punto de comenzar y a continuación disfrutarás de todas las incidencias al estilo de Bolavip Perú.

Por ahora, tanto Cerro Porteño como Sporting Cristal buscan adueñarse del balón en el arranque del duelo y no se meten en campo propio.

Domínguez remató en área de Sporting Cristal ante la salida del arquero Enríquez y apareció Lutiger para despejar el balón en área chica. Pudo ser el 1-0 del encuentro y se salvaron los celestes en Paraguay.

Cerro Porteño y Sporting Cristal se miden esta noche en el Estadio La Nueva Olla de Asunción por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. A continuación, podrás disfrutar de todos los detalles de un encuentro que desde la previa promete y mucho, sobre todo cuando se disputan las clasificaciones a octavos de final y un acceso a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026.

En el más reciente antecedente de estos dos equipos, es importante recordar que Sporting Cristal logró imponerse 1-0 frente a Cerro Porteño el pasado 8 de abril en el Estadio Miguel Grau del Callao. En el debut de los celestes en la Copa Libertadores 2026, fue Felipe Vizeu quien anotó el único gol del partido y ahora los dirigidos por Zé Ricardo sueñan con un nuevo triunfo para lograr el objetivo.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

16:00 | México

17:00 | Colombia, Perú y Ecuador

18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

00:00 | España (29/05)

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?