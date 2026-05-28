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Copa Libertadores

Cerro Porteño 0-0 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Cerro Porteño y Sporting Cristal se enfrentan en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. Sigue todas las incidencias de este gran partido.

7' ¡Gran llegada de Cerro Porteño!

Domínguez remató en área de Sporting Cristal ante la salida del arquero Enríquez y apareció Lutiger para despejar el balón en área chica. Pudo ser el 1-0 del encuentro y se salvaron los celestes en Paraguay.

4' ¡Control dividido!

Por ahora, tanto Cerro Porteño como Sporting Cristal buscan adueñarse del balón en el arranque del duelo y no se meten en campo propio.

1' ¡Empezó el partido!

Cerro Porteño y Sporting Cristal disputan el primer tiempo del partido en el Estadio La Nueva Olla de Asunción.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Cerro Porteño y Sporting Cristal pisan el gramado del Estadio La Nueva Olla a instantes del inicio de partido.

¡A pocos minutos del pitazo inicial!

El duelo entre Cerro Porteño vs. Sporting Cristal está a punto de comenzar y a continuación disfrutarás de todas las incidencias al estilo de Bolavip Perú.

¡Calentamiento de los equipos!

Cerro Porteño y Sporting Cristal ultiman detalles en sus respectivos trabajos precompetitivos a minutos del inicio de partido en el Estadio La Nueva Olla.

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¡El último antecedente!

El pasado 8 de abril, Sporting Cristal derrotó 1-0 a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao en el marco de la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El gol lo convirtió Felipe Vizeu, quien hoy no estará presente en Asunción por lesión. 

¡Vestuario listo de Sporting Cristal!

Sporting Cristal utilizará su clásica indumentaria celeste para el partido de esta noche ante Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla.

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¡Alineación titular de Cerro Porteño!

Ariel Holan eligió el siguiente equipo titular para enfrentar a Sporting Cristal en Asunción: Alexis Arias; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Cecilio Domínguez, Ángel Benítez, Pablo Vegetti, Matías Pérez, Víctor Velázquez, Robert Piris Da Motta, Jonathan Torres y César Bobadilla.

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¡Alineación titular de Sporting Cristal!

Zé Ricardo preparó el siguiente equipo titular para visitar a Cerro Porteño en Paraguay: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana, Maxloren Castro e Irven Ávila. 

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¡Ausencias de Sporting Cristal en Paraguay!

Zé Ricardo no podrá contar con Santiago González, Felipe Vizeu y Juan Cruz González (lesionados). Además, Cristiano Da Silva está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Es decir, Sporting Cristal tendrá 4 bajas en el duelo de esta noche ante Cerro Porteño.

¡Una vista impresionante!

Así luce el Estadio La Nueva Olla de Asunción para albergar el partido entre Cerro Porteño vs. Sporting Cristal.

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¡Los convocados!

Ariel Holan y Zé Ricardo dispondrán de los siguientes jugadores para el partido de hoy entre Cerro Porteño vs. Sporting Cristal.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Cerro Porteño vs. Sporting Cristal!

Cerro Porteño y Sporting Cristal juegan esta noche en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. Sigue el minuto a minuto del partido al estilo de Bolavip Perú.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.
© Getty Images.Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.

Cerro Porteño y Sporting Cristal se miden esta noche en el Estadio La Nueva Olla de Asunción por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. A continuación, podrás disfrutar de todos los detalles de un encuentro que desde la previa promete y mucho, sobre todo cuando se disputan las clasificaciones a octavos de final y un acceso a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026.

En el más reciente antecedente de estos dos equipos, es importante recordar que Sporting Cristal logró imponerse 1-0 frente a Cerro Porteño el pasado 8 de abril en el Estadio Miguel Grau del Callao. En el debut de los celestes en la Copa Libertadores 2026, fue Felipe Vizeu quien anotó el único gol del partido y ahora los dirigidos por Zé Ricardo sueñan con un nuevo triunfo para lograr el objetivo.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

  • 16:00 | México
  • 17:00 | Colombia, Perú y Ecuador
  • 18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 00:00 | España (29/05)

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

  • Argentina | Fox Sports 3 y Disney Plus Premium
  • Bolivia | ESPN y Disney Plus Premium
  • Brasil | ESPN 3 y Disney Plus Premium
  • Chile | ESPN Premium y Disney Plus Premium
  • Colombia | ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Costa Rica | Disney Plus Premium
  • Ecuador | ESPN 2
  • México | Disney Plus Premium
  • Paraguay | ESPN y Disney Plus Premium
  • Perú | ESPN y Disney Plus Premium
  • Uruguay | ESPN y Disney Plus Premium
  • Venezuela | ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Estados Unidos | beIN Sports Ñ
Renato Pérez
Renato Pérez
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