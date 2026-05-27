Tras el fracaso de la Copa Libertadores, Universitario tiene que levantarse pronto para enfocarse en la Liga 1 y va por un delantero letal.

Consumado el golpe deportivo tras el empate sin goles ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores, Universitario de Deportes ya pasa la página y apunta directamente al Torneo Clausura 2026, donde el objetivo será pelear el título nacional con una ofensiva más contundente.

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El principal problema del equipo crema ha estado en la falta de gol de sus delanteros. Alex Valera registra apenas 7 tantos en 14 partidos del Apertura, mientras que Sekou Gassama aún no ha podido marcar en los pocos encuentros disputados, situación que ha encendido las alarmas en la institución.

Ante este panorama, desde la directiva de Universitario de Deportes ya estarían evaluando movimientos importantes en el mercado de pases con la intención de reforzar el ataque de cara al Clausura 2026.

En ese contexto, uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el del delantero peruano Gianluca Lapadula, quien recientemente quedó libre tras su paso por el Spezia Calcio y no ocuparía plaza de extranjero, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para el equipo crema.

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Gianluca Lapadula posando con la camiseta de Universitario en el Monumental. (Foto: Universitario)

Universitario busca golpe en el mercado con Lapadula

La posible llegada de Gianluca Lapadula significaría un salto de calidad inmediato para el ataque de Universitario de Deportes, que necesita mayor eficacia de cara al arco rival si quiere competir por el título del Torneo Clausura 2026.

Con la necesidad urgente de goles y un plantel que ha mostrado limitaciones ofensivas, la opción del atacante peruano aparece como una de las más fuertes para convertirse en el fichaje bomba del próximo mercado en la Liga 1 de Perú.

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Gianluca Lapadula quedó libre del Spezia tras perder la categoría. (Foto: Spezia)

¿Cuánto vale actualmente Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula vale 600 mil euros a sus actuales 36 años. Además, es delantero peruano, está libre y ya tuvo un acercamiento previo con Universitario.

¿Gianluca Lapadula jugará en Universitario?

La idea de fichar a Gianluca Lapadula no es nueva en Universitario. De hecho Jean Ferrari, anterior administador, hizo sondeos preliminares. Ahora que está libre los caminos podrían acercarse de cara al Torneo Clausura 2026.

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Datos claves

Universitario de Deportes empató sin goles ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores.

El delantero Alex Valera anotó solo 7 goles en 14 partidos del Apertura.

Universitario evalúa fichar a Gianluca Lapadula, quien quedó libre tras dejar el Spezia.