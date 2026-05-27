Quién es el rival de Cienciano en los Play-offs de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano del Cusco pasó a los Play-offs de la Copa Sudamericana y ahora le espera un rival de extremo cuidado.

Cienciano logró clasificarse a los Play-offs de la Copa Sudamericana tras finalizar como segundo del Grupo B, en una campaña que le permite seguir en competencia internacional, aunque ahora con un reto mucho más exigente ante rivales provenientes de la Copa Libertadores.

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El nuevo formato de los Play-offs para la edición 2026 ha cambiado por completo el sistema de emparejamientos, ya que ahora no habrá sorteo, sino una tabla cruzada entre los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Libertadores, lo que incrementa la competitividad y reduce los márgenes de azar en esta fase decisiva del torneo.

De acuerdo con la clasificación parcial y a falta de que se completen algunos grupos tanto en la Sudamericana como en la Libertadores, Cienciano se ubica en el puesto 14 del ranking general de los clasificados a Play-offs.

En ese escenario, el cuadro rojo estaría enfrentando al equipo ubicado en el puesto 19, que momentáneamente sería Independiente Santa Fe, en una llave que promete ser una de las más atractivas y complicadas de esta fase del torneo.

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Así anunció Cienciano su clasificación a los Play-offs de la Copa Sudamericana. (Foto: Cienciano)

Cienciano y un reto directo ante el tercero de la Libertadores

El nuevo formato de la Copa Sudamericana obliga a Cienciano a medirse de inmediato con equipos de la Copa Libertadores, lo que convierte cada cruce en una verdadera final anticipada para seguir avanzando en el torneo.

Con este panorama, el equipo cusqueño buscará prepararse al máximo para afrontar un duelo de alta intensidad internacional, donde el margen de error será mínimo en su camino hacia los octavos de final de la competencia continental.

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Equipos que disputarán los Play-offs de la Copa Sudamericana. (Foto: Wikipedia)

¿Cuándo se juegan los Play-offs de la Copa Sudamericana?

Los Play-offs de la Copa Sudamericana se juegan al término del Mundial 2026 en partidos de ida y vuelta y tienen como fecha entre el 15 y 17 de julio la ida y entre el 22 y el 24 de julio la vuelta, los ganadores avanzan directamente a los octavos de final.

¿En qué año Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana?

Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el año 2003, tras vencer en la final a River Plate por un marcador global de 4-3.

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Datos claves

Cienciano clasificó a los Play-offs de la Copa Sudamericana como segundo del Grupo B.

El nuevo formato del torneo 2026 emparejará los clubes mediante una tabla cruzada sin sorteo.

El cuadro rojo se ubica parcialmente en el puesto 14 y enfrentaría a Independiente Santa Fe.