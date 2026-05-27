Los 11 errores de Franco Velazco que explican el fracaso de Universitario en 2026

Desde la salida de Jorge Fossati hasta el empate ante Tolima con Héctor Cúper hubo muchos errores de la administración de Universitario. Así han sido estos malos seis meses de la 'U'.

Universitario de Deportes terminó de consumar su fracaso en este semestre con el empate sin goles ante Deportes Tolima. De esta forma, terminó en el cuarto y último lugar del Grupo B y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026. Si a esto se le suma lo visto en la Liga 1, donde tuvo que ver cómo Alianza Lima fue ganador del Torneo Apertura 2026, se justifica que los objetivos de esta parte del año no se lograron. Y el responsable al que apuntan los hinchas es el administrador Franco Velazco Imparato.

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El partido de Universitario ante Tolima refleja lo que fue el año. Pasó de ser el tricampeón nacional a un equipo sin ideas. De ahí que no se pudiese generar peligro de gol y que tenga que ver cómo su rival clasificó a octavos de final de la Libertadores. Así, la ‘U’ no pudo repetir lo que sí logró con Jorge Fossati, de llegar a esa instancia de los 16 mejores equipos de Sudamérica.

Para colmo, el triunfo de Nacional de Uruguay ante Coquimbo Unido lo condenó al último lugar, por lo que ni siquiera pudo pasar a Copa Sudamericana. Así, terminó su participación internacional y el objetivo pasará, para el segundo semestre, por lograr el tetracampeonato nacional.

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Sin embargo, recomponer lo que se rompió en Universitario no será fácil. Es que desde la administración hubo errores puntuales y fueron varios. Desde la salida de Jorge Fossati hasta este presente sin Libertadores y con el Torneo Apertura perdido, todos han sido fallos de la administración. Y Franco Velazco deberá hacer autocrítica.

Los errores de la administración de Franco Velazco y el fracaso de Universitario

La salida de Jorge Fossati: Las negociaciones entre Velazco y Fossati no llegaron a buen puerto, pero sin dudas, la relación quedó rota, tal como se vio tiempo después con las declaraciones cruzadas entre ambos (ver el octavo punto de los errores de Velazco). Además de los modos y los tratos entre las partes, a final de cuentas, quedó demostrado que la ‘U’ no pudo volver al nivel (o mejorarlo) que lo llevó al tricampeonato nacional. El poder para Álvaro Barco y el manejo del plantel: la toma de decisiones que permitió Franco Velazco a la dirección deportiva encabezada por Álvaro Barco a comienzos de este 2026 incidió negativamente viendo los resultados ya conocidos tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores. No existe fracaso en la ‘U’ si no hablamos de Barco en su cargo, quien también tomó malas decisiones, todas permitidas por la administración. La contratación de Javier Rabanal: de la mano con Álvaro Barco y su rol en la dirección deportiva, llegó Javier Rabanal. Pasar de un entrenador como Fossati a este español, que dejó buenas sensaciones en Independiente del Valle fue un cambio brusco e innecesario. El periodista Gustavo Peralta reveló que varios jugadores del plantel lo ponen al español y a su cuerpo técnico como uno de los peores que han tenido. El mercado de pases de Universitario: consecuencia de darle el poder a Álvaro Barco y la elección de Javier Rabanal. Pero, antes de esto, el gran error en el armado del plantel 2026 de Universitario fue la no continuidad de Jairo Vélez. Para colmo, en los últimos días, con el título de Alianza Lima en el Apertura, trascendieron ciertos detalles sobre lo que fue su salida de la ‘U’. Así como está el caso Vélez, los fichajes ‘cremas’ tampoco han estado a la altura, salvo el caso de Caín Fara. Sekou Gassama ha sido todo una polémica al sumarse más tarde a la pretemporada. Héctor Fértoli ha sufrido de las lesiones. Lisandro Alzugaray ha alternado buenas con muy malas. Y la vuelta de Diego Romero también tuvo altibajos. Los casos de Williams Riveros y Matías Di Benedetto y sus nacionalizaciones: de la mano con el armado del plantel 2026, los exámenes de nacionalización desaprobados por Riveros y Di Benedetto repercutieron de mala manera. Con este problema, que se volvió tema nacional hasta trascendiendo las preguntas del examen, Universitario permitió que esto influya negativamente. Riveros sigue ocupando cupo y con Di Benedetto hubo más trabajo de los directivos para su inscripción. La indecisión en el despido a Javier Rabanal: con la temporada ya disputada, se pudo ver que la ‘U’ no estaba del todo cómoda con Rabanal en el cargo. Hubo resultados muy cuestionables, como la derrota 3-1 ante Los Chankas. Tras este partido, según reveló recientemente Gustavo Peralta, se pensó en el despido de Rabanal pensando en dar un giro al mal inicio de temporada. Finalmente, se quedó. Pudo sostenerse incluso ganando el Clásico ante Alianza Lima (1-0). Pero ese fue el principio del fin, ya que no le ganó a Tolima, perdió ante Coquimbo y ante Melgar. Así fue como Velazco tomó la decisión de despedirlo. La salida de Álvaro Barco: crónica de una salida anunciada, pero que para Franco Velazco fue algo que tuvo que definir para tratar de calmar las críticas a la ‘U’. El hecho de hacerlo poco después de la salida de Rabanal no hizo más que aumentar el foco en el conjunto ‘crema’. Quizás, no era el momento para desprenderse de Barco, más allá del fracaso, sino hacerlo con el final de temporada. Los entredichos con Jorge Fossati: en medio de la crisis por las salidas de Rabanal y Barco, Franco Velazco tuvo un gesto muy desacertado de hablar sobre lo que fueron las negociaciones con Jorge Fossati. En cuanto a cuestión de manejos, no es una buena manera de tratar de calmar el mal ambiente en el club. Lo potenció y se metió con una figura que emana respeto en el hincha ‘crema’. A su vez, llegó la respuesta del entrenador, lo que provocó un problema más y, por ende, más cuestionamientos. La duración del interinato de Jorge Araújo: con la salida de Rabanal, ‘Coco’ Araujo se hizo con el cargo de forma interina. Si bien hubo ciertos momentos en donde se vio a un equipo parecido al del tricampeonato, terminó por ser un espejismo. Los resultados lo dejaron a la vista como han sido, por ejemplo, las derrotas ante Alianza Atlético, Coquimbo Unido y Atlético Grau. La indecisión con el nuevo DT de Universitario: si el interinato de Araujo duró más de lo que debía, esto se debió a la indecisión de la administración de no contratar rápidamente un sustituto. La lentitud en la elección de un nuevo entrenador, la elección del perfil buscado, las negociaciones y más, demoraron tanto que el nuevo entrenador (Héctor Cúper) tuvo que disputar partidos muy importantes para el semestre con poco conocimiento del plantel y sin poder imponer su idea. Esto se pudo ver en el partido ante Tolima donde los cambios no fueron buenos y el plan de juego dejó mucho que desear. ¿La solución es Héctor Cúper? Con sólo tres partidos, el hincha de Universitario ya cuestiona la elección de Héctor Cúper. No lo hizo de forma vehemente y pidiendo su renuncia, pero sí deja una sensación de preocupación que no hubo algo diferente de lo que han sido los partidos con Rabanal y Araujo. Por eso, se empieza a dudar si realmente Cúper es la solución de Universitario. Si bien todavía no se puede juzgar genuinamente la elección del argentino, Franco Velazco no inicia bien este nuevo ciclo en la dirección técnica donde fue él quien lo eligió directamente.

Las estadísticas de Universitario en la temporada 2026

Sin contar los amistosos de pretemporada y la Noche Crema (victoria 3-0 ante Universidad de Chile), Universitario disputó 22 partidos oficiales en este primer semestre del 2026 y sólo le queda el partido ante Sport Huancayo para terminar el Torneo Apertura 2026. Su participación en Copa Libertadores terminó con el empate sin goles ante Deportes Tolima.

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Estos son los datos de la temporada 2026 de Universitario:

8 victorias

8 empates

6 derrotas

27 goles a favor

20 goles en contra

Porcentaje de puntos obtenidos: 48,48 por ciento.

Máximo goleador: Álex Valera (9 goles).

Máximo asistidor: Jairo Concha (6 asistencias).

Datos claves