Los rivales de Sporting Cristal y Cienciano en los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Los clubes peruanos Sporting Cristal y Cienciano aseguraron su presencia en los Play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

Sporting Cristal y Cienciano son los únicos representantes peruanos que continúan con vida en los torneos internacionales de Conmebol durante la temporada 2026, luego de lograr su clasificación a los Play-offs de la Copa Sudamericana.

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El cuadro celeste consiguió su boleto tras finalizar en el tercer lugar del Grupo F de la Copa Libertadores, mientras que el ‘Papá de América’ avanzó como segundo del Grupo B de la Sudamericana, consolidando una campaña internacional que mantiene la ilusión del fútbol peruano.

Con los emparejamientos casi definidos bajo el nuevo formato de competición para esta temporada 2026, falta conocer dos equipos, hasta ahora Sporting Cristal tendrá un durísimo reto frente a Bragantino de Brasil, club que marcha quinto en el Brasileirao.

Por su parte, Cienciano enfrentará a Independiente Santa Fe, en una llave bastante pareja donde el equipo cusqueño buscará aprovechar la altura y su experiencia internacional para intentar avanzar a los octavos de final.

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Así van los emparejamientos de la los Play-offs de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Wikipedia)

Cristal y Cienciano ante sus rivales en la Sudamericana

Los Play-offs de la Copa Sudamericana se jugarán en formato de ida y vuelta y definirán a los equipos que accederán a los octavos de final del certamen continental.

Los partidos de ida están programados entre el 21 y 23 de julio, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán entre el 28 y 30 de julio, fechas en las que Sporting Cristal y Cienciano intentarán mantener viva la representación peruana en torneos Conmebol.

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La Copa Sudamericana anunció así la clasificación de Sporting Cristal a los Play-offs de la Copa Sudamericana. (Foto: Copa Sudamericana)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal vuelve a jugar este domingo 31 de mayo desde las 5:00 PM y ante Cienciano, en cotejo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué año Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana?

Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el año 2003, tras vencer a River Plate por un global de 4-3 en el marcador final.

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Datos claves

Sporting Cristal clasificó a los Play-offs de la Copa Sudamericana desde la Copa Libertadores.

El equipo celeste enfrentará a Bragantino de Brasil en la fase de Play-offs del torneo.

Los partidos de ida de Sporting Cristal y Cienciano serán entre el 21 y 23 de julio.