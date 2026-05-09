¿Aixa Vigil a Universitario? Desde San Martín explican qué falta para concretar su fichaje

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de San Martín, reveló qué falta para que la voleibolista nacional fiche por el club 'crema'.

Aixa Vigil vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que surgieran versiones sobre una posible salida de la Universidad San Martín para convertirse en refuerzo de Universitario de Deportes con miras a la temporada 2026.

Publicidad

¿Aixa Vigil a Universitario?

La información fue revelada por Yudy Balcázar, actual directora deportiva de la San Martín, quien señaló que, aunque la jugadora tiene contrato por un año más, no habría inconvenientes en otorgarle su carta pase si decide dejar la institución.

“Aixa Vigil tendría que quedarse un año más. Si quisiera irse, claro que le daría su carta pase. Yo tengo casi tres reuniones al año con todas la categorías y siempre les recalco que en el equipo deben estar las chicas que quieran estar en el equipo”, señaló en el programa ‘Sobre la Net’.

Publicidad

Además, Balcázar señaló que no pondría trabas a una posible salida, por lo que su intención sería negociar el monto correspondiente para concretar la transferencia.

“Sí me piden una carta pase, la negocio. Nadie te da una carta pase gratis. Hay que respetar eso porque no es de ayer. En vóley el manejo es así, pero el tema pasa que un representante quiere sorprender al decir que el contrato de las jugadoras es por un año y no es así. Nosotros tenemos la facultad de tener a la jugadora por dos años porque tenemos una inscripción en la Federación Peruana de Vóley. Eso nunca se ha cambiado”, explicó.

Lo que falta para que Vigil llegue a la ‘U’

Finalmente, la dirigente explicó que lo único pendiente sería alcanzar un acuerdo con Universitario de Deportes por el valor de la carta pase de Aixa Vigil.

Publicidad

“Solamente faltaría ponernos de acuerdo en cuánto debe valer esa carta pase, aunque ya creo que nos hemos puesto de acuerdo y ya hablé con ellos”, sentenció.

DATOS CLAVES

Aixa Vigil tiene contrato con la San Martín por un año más, pero el club no pondrá trabas a su salida.

Publicidad

La directora deportiva, Yudy Balcázar, confirmó que ya hubo conversaciones con Universitario de Deportes para negociar su carta pase.