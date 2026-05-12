Caín Fara es la gran figura de Universitario este año y el hincha lo reconoce. ¿Cómo llegó a este presente? La palabra de Luis García, su entrenador en Atlanta entre 2024 y 2025.

El 2026 no viene siendo el ideal para el tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes. Las críticas han sido constantes debido a que los resultados tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores no han sido los esperados. Pero, detrás de esto, hay una excepción que se ha ganado constantemente los elogios tanto de analistas como de los propios hinchas ‘cremas’. Caín Fara es un acierto en este 2026 y eso lo explica su juego, sus estadísticas y también quienes lo conocen en detalle.

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El ‘Faraón’, defensor argentino de 32 años, ha sido una de las apuestas de la dirección deportiva de Universitario, a principios de este 2026, liderada por Álvaro Barco (hoy ya fuera del club). Sus partidos enamoran al hincha ‘crema’, pero para llegar a este presente ha tenido un proceso importante, que pocos conocen. Su extécnico en Atlanta, Luis García, lo comentó en detalle para Bolavip Perú.

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Caín Fara fue incluido el equipo ideal de la fecha 3 de la @Libertadores



¡A seguir demostrando tu garra, «Faraón»! 💪#UnaGarraCopera#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/aYycTwlaYm — Universitario (@Universitario) May 2, 2026

“A Caín (Fara) lo hace diferente su cabeza. Es una persona que a donde llega deja su marca, deja su sello. Es un ganador nato, es un líder sumamente positivo y eso hace que pueda adaptarse mejor a un equipo tan importante como lo es Universitario“, comentó García, quien lo tuvo durante todo su paso por Atlanta, equipo de la Primera Nacional de Argentina (Segunda División).

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Ese sería un buen resumen para entender cómo un jugador que estaba en el Ascenso argentino llega a ser uno de los puntos altos de un equipo con aspiraciones y, sobre todo, obligaciones, como lo es la ‘U’. Sus estadísticas, sobre todo en relación al resto del plantel, quedan en evidencia.

Luis García hizo una gran campaña con Atlanta y Caín Fara fue de sus figuras (Instagram @luisosvaldogarcia).

Según datos del reconocido portal de estadísticas Sofascore, Caín Fara tiene el segundo mejor promedio de valoración en puntaje del plantel de Universitario, con un 7.15, sólo superado por Jairo Concha (7.57). Ahora bien, en cuanto a estadísticas de defensa, es líder en promedio de intercepciones por partido (1.6) y segundo en despejes (4.5), sólo superado por Williams Riveros (5). Además, hay que destacar que garantiza cuatro (4) recuperaciones por encuentro (en promedio). Sin dudas, números que explican el porqué se volvió importante en tan poco tiempo.

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“Lo de Caín Fara no sorprende, es ganador de manera natural”

Su paso por Atlanta explica mucho lo que hoy es Caín Fara. Sofascore también valoró su año 2025 por encima de los 7 puntos (7.13 en promedio por sus 31 partidos disputados). Eso lo vio Universitario para decidir apostar en él, pero pocos podían imaginarse un presente donde sea un indispensable en la zaga central, uno de ellos es el propio Luis García.

“La verdad es que lo de Caín no me sorprende porque para nosotros en Primera Nacional fue una oportunidad. Después de su lesión, una rotura de ligamentos cruzados, tenía que hacer una readaptación de su cuerpo, de su físico y, prácticamente, una rehabilitación en cuanto al juego“, explicó el ahora entrenador de Nueva Chicago, también de la Segunda de Argentina.

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“A nosotros se nos presentó una posibilidad donde bancamos y trabajamos un proceso de seis meses. Ya después en, en todo lo que fue ese segundo y tercer semestre en Atlanta, terminó demostrando lo que es él, un jugador ganador“, sintetizó el entrenador argentino de sólo 38 años, pero con experiencia en Ecuador y Bolivia.

“Es ganador, es ganador de manera natural. Por eso ha conseguido lo que consiguió en un equipo como Aucas (campeón en 2022), que no es de los tradicionales en Ecuador. Por eso consiguió lo mismo en Tigre, que fue un ascenso a Primera División (2021). Y por eso tuvo la mejor campaña en 40 años con Atlanta (fue segundo en la fase regular y cayó en cuartos de final del Reducido).

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—¿Cómo lo ves con este presente y qué pasó cuando te dijo sobre su llegada a Universitario?

—Cuando se dio la posibilidad de Universitario simplemente lo felicité porque sabía que él iba a volver a ese momento de competir en el más alto nivel, de poder competir en una Copa Libertadores, de poder representar una camiseta tan importante en el fútbol sudamericano y fue acompañarlo desde lo emocional, que eso siempre es muy importante para Caín. Caín donde se siente bien, donde se siente querido, deja su sello y eso era lo que yo quería en este cambio tan rutilante de ir de Primera Nacional a un equipo tan grande.

El presente le sonríe al ‘Faraón’ que, para el hincha de la ‘U’, era un total desconocido. Cuando le dieron su oportunidad, no la dejó escapar y la sostiene a base de rendimientos sobresalientes, como el del pasado lunes ante Sport Boys, donde fue parte vital para sostener el cero en el arco.

Datos claves

Caín Fara promedia 7.15 de valoración y 1.6 intercepciones por partido en Universitario.

promedia 7.15 de valoración y 1.6 intercepciones por partido en Universitario. Campeón en 2022 con Aucas, el defensor llegó a Universitario desde el club Atlanta.

con Aucas, el defensor llegó a Universitario desde el club Atlanta. 4.5 despejes por partido promedia en defensa, solo superado por Williams Riveros con 5.