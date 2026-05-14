Alianza Lima ya estaría planeando el próximo año, con este refuerzo de lujo. Se trata de un futbolista con una gran referencia internacional.

Alianza Lima ya planifica su futuro a largo plazo y ha puesto la puntería en una de las figuras de la LigaPro de Ecuador. El departamento de scouting blanquiazul sigue de cerca los pasos del delantero argentino Federico Paz Navarrete, actual referente ofensivo del Macará de Ambato.

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Según reveló el portal internacional MrOFF, el perfil del atacante calza de forma exacta en la secretaría técnica de Matute. La institución victoriana ve con mucha ilusión proponerle un trato formal, considerándolo una opción low cost muy eficiente para la ofensiva.

El gran presente de Federico Paz en Ecuador

El futbolista de 31 años viene de firmar una gran campaña previa donde acumuló un registro personal de 12 anotaciones en el torneo norteño. Su destacado nivel despertó en su momento el interés de clubes tradicionales de ese país, incluyendo a la Liga de Quito.

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Debido a su gran rendimiento, Macará aseguró al jugador renovando su contrato hasta finales de la temporada 2027, según informó Ecuavisa. Esto obligaría a la directiva íntima a negociar directamente con el club dueño de su pase si desea incorporarlo.

Las estadísticas oficiales en la temporada 2026

Bajo la dirección técnica de Pablo Guede, el atacante argentino mantiene una continuidad absoluta en el presente año competitivo. Las estadísticas confirman que es una de las piezas inamovibles en el esquema del cuadro celeste de Ambato.

Datos internos detallan que Paz acumula un total de 14 partidos disputados en lo que va de la campaña. Esta regularidad se divide en 10 compromisos por el torneo local y 4 encuentros en la Copa Conmebol Sudamericana.

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El plan de Alianza Lima para el mercado de pases

En cuanto a su producción de cara al arco en este 2026, el delantero registra 4 goles oficiales en su cuenta personal. Estas celebraciones se encuentran distribuidas equitativamente entre el certamen ecuatoriano y el torneo continental.

Alianza Lima prefiere avanzar paso a paso y evaluará rigurosamente el desempeño del jugador durante los meses restantes del campeonato. La directiva busca asegurar transacciones inteligentes que ofrezcan un rendimiento inmediato en el campo para la temporada 2027.

Federico Paz podría ser el nuevo jugador de Alianza Lima para el año 2027. (Foto: X).

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