Sporting Cristal se alista para reencontrarse con el triunfo ahora que se viene la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 en donde enfrentarán a FC Cajamarca en condición de visita. No será una tarea sencilla, peor aún cuando el entrenador Zé Ricardo no podrá contar con dos jugadores claves: Santiago González y Felipe Vizeu no forman parte de la delegación y por ende no viajaron con el grupo.
Fuente: Getty Images.
Hace algunas horas fue que Sporting Cristal partió rumbo a la ciudad de Cajamarca y por medio de una información del periodista Jordy Flores pudimos conocer que ni Santiago González ni Felipe Vizeu estuvieron dentro de la lista de convocados. Eso sí, a la espera de una oficialización al respecto, se entiende que los atacantes están siendo guardados para que puedan ponerse al 100%.
Sin Felipe Vizeu ni Santiago González, Sporting Cristal parte a Cajamarca para el encuentro ante el elenco local por el Apertura. #SportingCristal #FuerzaCristal #Cajamarca pic.twitter.com/VLwCWkyOcB— Jordy Flores (@jordyxflores) May 14, 2026
Recordemos que Santiago González salió lesionado del duelo frente a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 y luego no pudo jugar ante Alianza Lima el pasado fin de semana. Una dolencia física lo apartó de dicho encuentro y ahora seguiría siendo evaluado. Por otro lado, Felipe Vizeu sí tuvo acción en Matute desde el inicio y sorprende que ahora no sea convocado para enfrentar a FC Cajamarca, lo cual deja entrever un posible cuidado físico para evitar dolencias.
La palabra de Zé Ricardo en la previa del duelo entre FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
Junto a la delegación de Sporting Cristal que se alistaba para tomar el vuelo rumbo a la ciudad de Cajamarca en horas de la mañana, Zé Ricardo conversó con los medios locales y analizó la posibilidad de volver al camino de la victoria este fin de semana. Sabiendo de la complejidad del rival y del nivel que mostraron ante Alianza Lima, el estratega brasileño mostró plena confianza en su equipo.
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“Tenemos que concentrarnos en nuestro juego. Enfrentaremos a un buen rival, por eso debemos jugar con mucha seriedad y ordenados para conseguir una victoria. Necesitamos recuperar la confianza porque contra Alianza estuvimos muy cerca del triunfo. Fue muy frustrante el resultado, pero ahora tenemos que pensar en FC Cajamarca”; declaró Zé Ricardo el día de hoy en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de partir a la sierra del país.
Ze Ricardo DT de Sporting Cristal: “Fue un partido frustrante ante Alianza y ahora tenemos que pensar en Cajamarca”.#SportingCristal #FuerzaCristal pic.twitter.com/7VQffInCYL— Jordy Flores (@jordyxflores) May 14, 2026
Día, hora y dónde ver el duelo entre FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, FC Cajamarca y Sporting Cristal se enfrentarán el próximo viernes 15 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Héroes de San Ramón. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de L1 MAX y L1 Play, además de que gracias a Bolavip Perú podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto.
DATOS CLAVES
- Santiago González y Felipe Vizeu quedaron fuera de la lista de convocados de Cristal.
- El entrenador Zé Ricardo confirmó que buscará recuperar la confianza tras empatar ante Alianza.
- El partido contra FC Cajamarca se jugará el viernes 15 de mayo a las 15:00.