Sporting Cristal visitará a FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 y no contará con dos de sus extranjeros. Habló Zé Ricardo y explicó el momento del equipo.

Sporting Cristal se alista para reencontrarse con el triunfo ahora que se viene la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 en donde enfrentarán a FC Cajamarca en condición de visita. No será una tarea sencilla, peor aún cuando el entrenador Zé Ricardo no podrá contar con dos jugadores claves: Santiago González y Felipe Vizeu no forman parte de la delegación y por ende no viajaron con el grupo.

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Fuente: Getty Images.

Hace algunas horas fue que Sporting Cristal partió rumbo a la ciudad de Cajamarca y por medio de una información del periodista Jordy Flores pudimos conocer que ni Santiago González ni Felipe Vizeu estuvieron dentro de la lista de convocados. Eso sí, a la espera de una oficialización al respecto, se entiende que los atacantes están siendo guardados para que puedan ponerse al 100%.

Sin Felipe Vizeu ni Santiago González, Sporting Cristal parte a Cajamarca para el encuentro ante el elenco local por el Apertura. #SportingCristal #FuerzaCristal #Cajamarca pic.twitter.com/VLwCWkyOcB — Jordy Flores (@jordyxflores) May 14, 2026

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Recordemos que Santiago González salió lesionado del duelo frente a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 y luego no pudo jugar ante Alianza Lima el pasado fin de semana. Una dolencia física lo apartó de dicho encuentro y ahora seguiría siendo evaluado. Por otro lado, Felipe Vizeu sí tuvo acción en Matute desde el inicio y sorprende que ahora no sea convocado para enfrentar a FC Cajamarca, lo cual deja entrever un posible cuidado físico para evitar dolencias.

La palabra de Zé Ricardo en la previa del duelo entre FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

Junto a la delegación de Sporting Cristal que se alistaba para tomar el vuelo rumbo a la ciudad de Cajamarca en horas de la mañana, Zé Ricardo conversó con los medios locales y analizó la posibilidad de volver al camino de la victoria este fin de semana. Sabiendo de la complejidad del rival y del nivel que mostraron ante Alianza Lima, el estratega brasileño mostró plena confianza en su equipo.

“Tenemos que concentrarnos en nuestro juego. Enfrentaremos a un buen rival, por eso debemos jugar con mucha seriedad y ordenados para conseguir una victoria. Necesitamos recuperar la confianza porque contra Alianza estuvimos muy cerca del triunfo. Fue muy frustrante el resultado, pero ahora tenemos que pensar en FC Cajamarca”; declaró Zé Ricardo el día de hoy en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de partir a la sierra del país.

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Ze Ricardo DT de Sporting Cristal: “Fue un partido frustrante ante Alianza y ahora tenemos que pensar en Cajamarca”.#SportingCristal #FuerzaCristal pic.twitter.com/7VQffInCYL — Jordy Flores (@jordyxflores) May 14, 2026

Día, hora y dónde ver el duelo entre FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, FC Cajamarca y Sporting Cristal se enfrentarán el próximo viernes 15 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Héroes de San Ramón. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de L1 MAX y L1 Play, además de que gracias a Bolavip Perú podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto.

DATOS CLAVES

Santiago González y Felipe Vizeu quedaron fuera de la lista de convocados de Cristal .

y quedaron fuera de la lista de convocados de . El entrenador Zé Ricardo confirmó que buscará recuperar la confianza tras empatar ante Alianza.

confirmó que buscará recuperar la confianza tras empatar ante Alianza. El partido contra FC Cajamarca se jugará el viernes 15 de mayo a las 15:00.