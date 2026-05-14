Kolo Muani y Camavinga, entre los grandes ausentes de Francia para el Mundial 2026: la lista completa de 26

La Selección de Francia dio a conocer la lista oficial de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026. En la previa parecía una decisión muy complicada por parte de Didier Deschamps por la enorme cantidad de cracks en la élite y finalmente pudimos conocer que jugadores como Kolo Muani y Eduardo Camavinga quedaron fuera de la convocatoria.
Fuente: Equipe de France.
La irregularidad ha sido parte de ambos jugadores en esta temporada. Kolo Muani no atraviesa una buena etapa en Tottenham y la situación de Eduardo Camavinga en Real Madrid es algo similar. Entre otros ausentes de renombre, no perdamos de vista que Hugo Ekitiké sufrió rotura del tendón de Aquiles en el pasado mes abril y por ende es que su regreso a las canchas será en 8-9 meses.
En resumen, la Selección de Francia realizó una elección de jugadores que hoy en día mantienen un importante nivel en cada uno de sus equipos. Es más, nombres como los de Karim Benzema y Antoine Griezmann ni siquiera han sido parte de las consideraciones previas ya que ambos se retiraron hace algún tiempo. Dicho esto, de todas maneras estamos frente a un candidato al título del Mundial 2026.
Las grandes ausencias en la lista de convocados de Francia para el Mundial 2026
- Eduardo Camavinga | Real Madrid
- Randal Kolo Muani | Tottenham
- Eli Junior Kroupi | AFC Bournemouth
- Florian Thauvin | Lens
- Corentin Tolisso | Olympique de Lyon
- Esteban Lepaul | Rennes
- Pierre Kalulu | Juventus
- Khéphren Thuram | Juventus
- Lucas Chevalier | PSG
- Jean-Clair Todibo | West Ham
- Mattéo Guendouzi | Fenerbahçe
- Kingsley Coman | Al-Nassr
- Alphonse Areola | West Ham
- Christopher Nkunku | AC Milan
- Wesley Fofana | Chelsea
La lista de convocados de Francia para el Mundial 2026
Porteros
- Mike Maignan | AC Milan
- Brice Samba | Stade Rennes
- Robin Risser | Lens
Defensas
- Jules Koundé | FC Barcelona
- Malo Gusto | Chelsea
- Maxence Lacroix | Crystal Palace
- William Saliba | Arsenal
- Dayot Upamecano | Bayern Múnich
- Ibrahima Konaté | Liverpool
- Lucas Hernandez | PSG
- Theo Hernandez | Al-Hilal
- Lucas Digne | Aston Villa
Mediocampistas
- Auréliten Tchouaméni | Real Madrid
- N’Golo Kanté | Fenerbahçe
- Adrien Rabiot | AC Milan
- Manu Koné | AS Roma
- Warren Zaïre-Emery | PSG
Delanteros
- Rayan Cherki | Manchester City
- Desiré Doué | PSG
- Bradley Barcola | PSG
- Maghnes Akliouche | AS Monaco
- Ousmane Dembélé | PSG
- Michael Olise | Bayern Múnich
- Kylian Mbappé | PSG
- Marcus Thuram | Inter de Milan
- Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace
Fuente: Equipe de France.
Fixture de Francia en el Grupo I del Mundial 2026
- Francia vs. Senegal | 16-06 | New York New Jersey Stadium
- Francia vs. Irak | 22-06 | New York New Jersey Stadium
- Noruega vs. Francia | 26-06 | Boston Stadium
DATOS CLAVES
- Kylian Mbappé encabeza la lista oficial de 26 convocados de Francia para el Mundial.
- Eduardo Camavinga y Kolo Muani quedaron fuera de la nómina por decisión de Deschamps.
- Hugo Ekitiké es baja definitiva tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles en abril.