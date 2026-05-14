Héctor Cúper tuvo su primera aparición como DT de Universitario y no dudó en responder sobre las modificaciones que hará. Además, le dejó un mensaje a sus dirigidos.

Héctor Cúper fue presentado en sociedad como el nuevo entrenador de Universitario de Deportes para lo que resta de la temporada 2026. Si bien se dieron distintas consultas de lo que pretende en este nuevo proceso que le tocará liderar técnicamente, respondió de manera contundente sobre la posibilidad del cambio de sistema del equipo que mantiene el 3-5-2.

Publicidad

“La adaptación tiene que ser de ambas partes. Lo peor que puedo hacer es imponer algo sino tengo el convencimiento de los jugadores. Yo tengo un sistema de juego, pero necesito un poco de tiempo para ir cambiando“; reveló Héctor Cúper en conversación con la prensa deportiva local y con lo cual podemos entender que deberá analizar la situación para tomar una decisión.

En esta misma línea, Héctor Cúper hizo énfasis en que no pretende realizar un cambio drástico o borrar los buenos aspectos que se han logrado en el último tiempo en la ‘U’ ya que entiende del complemento que deberá existir entre entrenador y jugadores. “No se puede cambiar el mundo en tres días. Hay una idea. Me voy a adaptar a cosas, pero también se van a tener que adaptar a mí“.

Publicidad

Como bien sabemos, Universitario de Deportes logró el tricampeonato nacional con un sistema 3-5-2 que en algunas ocasiones tuvo ciertas modificaciones. Eso sí, ahora parece que se viene una nueva etapa en el primer equipo cuando Héctor Cúper es un entrenador reconocido por manejar el 4-4-2 como base y por lo pronto es que supo dejar un fuerte mensaje hacia sus nuevos dirigidos.

¿Cuándo será el debut de Héctor Cúper como DT de Universitario?

Entre otras de las consultas durante la conferencia de prensa de presentación de Héctor Cúper como nuevo entrenador de Universitario de Deportes, se pudo conocer cuándo sería el debut oficial. Sabiendo que recién llegó al país y que deberá ponerse al tanto del primer equipo, se espera que el duelo ante Nacional por la Copa Libertadores 2026 sea el escenario propicio para su aparición.

El próximo miércoles 20 de mayo a las 17:00 horas será el duelo entre Nacional vs. Universitario de Deportes en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Por otro lado, el encuentro de los merengues ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 será dirigido por Jorge Araujo, quien por cierto estaría al frente de la plantilla por última vez ya que se estima que asumiría más retos.

Publicidad

DATOS CLAVES