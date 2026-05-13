No tiene lugar en Universitario, se iría a mitad de año y Alianza Lima sería una opción

El próximo mercado de pases en la Liga 1 sería protagonizado por la 'U' y Alianza Lima con un defensor que está totalmente borrado en Ate. En Matute ya supieron buscarlo antes.

A puertas de que se abra un nuevo mercado de pases en el fútbol peruano, los compadres podrían ser protagonistas en una llamativa movida. Resulta que Paolo Reyna, defensa que llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2025, no tiene espacio en el equipo merengue y estaría muy cerca de rescindir contrato. Frente a este escenario es que desde Alianza Lima ya lo miran con buenos ojos.

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Fuente: Universitario.

Paolo Reyna arribó a Universitario de Deportes como uno de los refuerzos más importantes tras muy buenas temporadas en FBC Melgar. No pudo repetir el buen nivel y en este 2026 simplemente no es tomado en cuenta, a pesar de todavía tener contrato hasta diciembre del 2027. Por otro lado, Alianza Lima requiere de laterales izquierdos y a mitad de año podrían acelerar este fichaje.

“Lo que me han dicho es que Paolo Reyna, en caso de que rescinda su contrato con la ‘U’ y que prácticamente está decidido, Alianza Lima estaría interesado en contar con él. Alianza lo quiso hace bastante tiempo y varias veces. Es decir, ya lo quiso en más de una ocasión”; reveló el periodista deportivo Gabriel Pacheco en el programa ‘Mano a Mano‘ respecto al futuro cercano del defensor.

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🗣️ @GabrielPachecon: "En el caso de que Paolo Reyna rescinda su contrato con la 'U', que parece será así y no solo por motivos futbolísticos, Alianza estaría interesado en contar con él. Ya lo quiso en más de una… pic.twitter.com/PlBY84J5VB — DENGANCHE (@denganche) May 13, 2026

Lo más llamativo también tuvo que ver con el motivo por el que Paolo Reyna dejaría Universitario de Deportes, además de lo futbolístico que en su momento sería asunto de evaluación por parte del flamante DT Héctor Cúper. “Ahora, lo que tengo entendido por parte de la ‘U’ es que la decisión de que no siga va más allá del tema deportivo y de lo táctico. Sí, es algo del plantel y del grupo”.

Los terribles números de Paolo Reyna con la camiseta de Universitario

Paolo Reyna firmó por Universitario de Deportes de cara a la temporada 2025. En dicho periodo disputó tan solo 14 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, en donde por cierto no anotó goles ni registró asistencias. En este año 2026 ha jugado 2 partidos de 14 posibles sumando un total de 74 minutos, los cuales fueron en el triunfo 2-0 ante Cienciano y en la victoria 1-0 frente a FC Cajamarca.

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Si bien fue parte del último título de la ‘U’, está clarísimo que Paolo Reyna no tuvo injerencia en las mejores versiones futbolísticas del plantel. Con 24 años, y todavía con chances de sumarse al nuevo proceso de la Selección Peruana si es que recupera sus mejores versiones, lo más probable es que cambie de equipo para la segunda mitad de este 2026 y Alianza Lima pinta para ser su nueva casa.

DATOS CLAVES

Paolo Reyna negocia rescindir su contrato con Universitario pese a tener vigencia hasta 2027 .

negocia rescindir su contrato con pese a tener vigencia hasta . Alianza Lima evalúa el fichaje de Paolo Reyna para reforzar su lateral izquierdo en 2026 .

evalúa el fichaje de para reforzar su lateral izquierdo en . El defensa registra solo 2 partidos jugados y 74 minutos en la temporada actual.