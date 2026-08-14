Todos los récords históricos que rompieron Cienciano y Matías Succar tras el 6-1 a Botafogo

Cienciano hizo historia con su victoria por goleada 6-1 ante Botafogo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Fue una actuación perfecta y memorable del equipo de Horacio Melgarejo para dar un paso importante rumbo a la clasificación a cuartos de final.
El triunfo de Cienciano le permitió romper algunos récords importantes. MisterChip, en su cuenta de X, lanzó varios datos sorprendentes de lo que fue la goleada 6-1. También contó que los tres goles que marcó Matías Succar han dejado huella.
Las marcas históricas que rompió Cienciano tras el 6-1 ante Botafogo
Cienciano logró este resultado histórico, en buena medida por los cuatro goles que marcó en el primer tiempo ante Botafogo. Según MisterChip, esta es la primera vez que un equipo peruano le marca cuatro goles en un primer tiempo a uno brasileño en un partido por competiciones Conmebol.
Para el resultado final de 6-1, Cienciano también logró otro hito, incluso que deja bien parado al fútbol peruano. Es la primera vez que un club extranjero le mete 6 goles a uno brasileño en torneos Conmebol. Anteriormente, sólo dos equipos brasileños le habían marcado esa cantidad de tantos (en ambos casos fueron 7 goles ambos) a uno de ese país:
- Sao Paulo 7-3 Botafogo (Copa Master 1996)
- Palmeiras 7-3 Cruzeiro (Copa Mercosur 1999)
- Cienciano 6-1 Botafogo (Copa Sudamericana 2026)
La arenga de Horacio Melgarejo en Cienciano que se volvió viral ante Botafogo: “Tienen que salir muertos en el primer tiempo”
Por su parte, el ‘Papá’, con este partido ante el ‘Fogao’, llegó a cuatro victorias ante equipos brasileños en su historia, igualando la marca que tiene Universitario. No obstante, Sporting Cristal es el club peruano que más triunfos tiene ante instituciones de ese país con 5, según el mencionado periodista español.
Por último, Cienciano marcó seis goles en un partido de competencia Conmebol por segunda vez en su historia. La anterior ocasión también fue por Copa Sudamericana cuando en 2004 venció 6-1 a Carabobo de Venezuela.
Matías Succar, historia peruana de la Copa Sudamericana
En tanto, además de los récords que logró Cienciano, Matías Succar dejó huella en la Copa Sudamericana. Es que es el primer futbolista peruano que marca un hat-trick en la historia de este torneo. También es el primer triplete en esta edición.
A su vez, el atacante es el primer peruano que marca un hat-trick por competencias Conmebol desde el 1 de abril de 2015. En aquella ocasión, Paolo Guerrero anotó tres goles con Corinthians ante Danubio en la Copa Libertadores 2015.
DATOS CLAVE
- Cienciano 6-1 Botafogo: primer club extranjero en anotar seis goles a un brasileño por Conmebol.
- Cuatro goles en primer tiempo: récord inédito de un equipo peruano contra uno brasileño.
- Hat-trick de Matías Succar: primer futbolista peruano en lograrlo en historia de Copa Sudamericana.