UFC Vegas 117: ¿A qué hora pelea Juan ‘Pegajoso’ Díaz ante Malcolm Wellmaker?

Juan Díaz debuta en la UFC en un combate del peso gallo en la cartelera principal ante el estadounidense Malcolm Wellmaker. La pelea estelar tiene a Arnold Allen y a Melquizael Costa. Conoce los horarios a tener en cuenta.

Juan Díaz hace su debut en la UFC con un duro combate por el peso gallo ante el estadounidense Malcolm Wellmaker. Este sábado se produce el debut de uno de los orgullos del Perú, quien asombró a Dana White en la Dana White’s Contender Series. El ‘Pegajoso’ forma parte de la cartelera principal de la UFC Vegas 117, que tiene como pelea estelar a Arnold Allen enfrentando a Melquizael Costa.

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Luego de su éxito en el DWCS, Díaz tiene su primera pelea en la UFC y lo hace como uno de los peleadores emergentes, al tocarle una de las peleas de la cartelera estelar. Deberá enfrentarse a un duro rival como Malcolm Wellmaker.

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🇺🇸 @wallathemachine vs Juan Diaz 🇵🇪#UFCVegas117 | Sáb 16 de mayo | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/tlwbEC5MGT — UFC Español (@UFCEspanol) May 15, 2026

El evento tendrá como combate estelar a Arnold Allen ante Melquizael Costa, dos rivales que podrían ascender buenos puestos para pensar próximamente una oportunidad por el título. Para ello, deben ganar o ganar. Una derrota podría dejarlos complicado dentro del top.

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¿A qué hora pelea Juan ‘Pegajoso’ Díaz ante Malcolm Wellmaker?

Juan Díaz y Malcolm Wellmaker es el cuarto combate de la cartelera estelar de la UFC Vegas 117. El horario de inicio de la cartelera estelar está estipulado para las 19:00 horas de Lima, Perú. Por lo tanto, dependiendo de cuanto demoren las primeras tres peleas, se calcula que pueda pelear a partir de las 20:30 horas de Lima, Perú.

Así es la cartelera completa de la UFC Vegas 117

CARTELERA ESTELAR

Arnold Allen vs Melquizael Costa – peso pluma

DooHo Choi vs Daniel Santos – peso pluma

Malcolm Wellmaker vs Juan Diaz – peso gallo

Modestas Bukauskas vs Christian Edwards – peso acordado

Timmy Cuamba vs Bernardo Sopaj – peso gallo

Nikolay Veretennikov vs Khaos Williams – peso wélter

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CARTELERA PRELIMINAR

Tuco Tokkos vs Ivan Erslan – peso semipesado

Artur Minev vs Tommy Gantt – peso ligero

Ketlen Vieira vs Jacqueline Cavalcanti – peso gallo

Cody Brundage vs Andre Petroski – peso medio

Alice Ardelean vs Polyana Viana – peso de la mujer

Daniel Barez vs Luis Gurule – peso mosca

Shauna Bannon vs Nicolle Caliari – peso de la mujer

Datos claves