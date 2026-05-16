UFC Vegas 117: ¿A qué hora pelea Juan ‘Pegajoso’ Díaz ante Malcolm Wellmaker?

Juan Díaz hace su debut en la UFC con un duro combate por el peso gallo ante el estadounidense Malcolm Wellmaker. Este sábado se produce el debut de uno de los orgullos del Perú, quien asombró a Dana White en la Dana White’s Contender Series. El ‘Pegajoso’ forma parte de la cartelera principal de la UFC Vegas 117, que tiene como pelea estelar a Arnold Allen enfrentando a Melquizael Costa.
Luego de su éxito en el DWCS, Díaz tiene su primera pelea en la UFC y lo hace como uno de los peleadores emergentes, al tocarle una de las peleas de la cartelera estelar. Deberá enfrentarse a un duro rival como Malcolm Wellmaker.
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El evento tendrá como combate estelar a Arnold Allen ante Melquizael Costa, dos rivales que podrían ascender buenos puestos para pensar próximamente una oportunidad por el título. Para ello, deben ganar o ganar. Una derrota podría dejarlos complicado dentro del top.
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¿A qué hora pelea Juan ‘Pegajoso’ Díaz ante Malcolm Wellmaker?
Juan Díaz y Malcolm Wellmaker es el cuarto combate de la cartelera estelar de la UFC Vegas 117. El horario de inicio de la cartelera estelar está estipulado para las 19:00 horas de Lima, Perú. Por lo tanto, dependiendo de cuanto demoren las primeras tres peleas, se calcula que pueda pelear a partir de las 20:30 horas de Lima, Perú.
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Así es la cartelera completa de la UFC Vegas 117
CARTELERA ESTELAR
- Arnold Allen vs Melquizael Costa – peso pluma
- DooHo Choi vs Daniel Santos – peso pluma
- Malcolm Wellmaker vs Juan Diaz – peso gallo
- Modestas Bukauskas vs Christian Edwards – peso acordado
- Timmy Cuamba vs Bernardo Sopaj – peso gallo
- Nikolay Veretennikov vs Khaos Williams – peso wélter
CARTELERA PRELIMINAR
- Tuco Tokkos vs Ivan Erslan – peso semipesado
- Artur Minev vs Tommy Gantt – peso ligero
- Ketlen Vieira vs Jacqueline Cavalcanti – peso gallo
- Cody Brundage vs Andre Petroski – peso medio
- Alice Ardelean vs Polyana Viana – peso de la mujer
- Daniel Barez vs Luis Gurule – peso mosca
- Shauna Bannon vs Nicolle Caliari – peso de la mujer
Datos claves
- Juan Díaz debuta en UFC Vegas 117 ante Malcolm Wellmaker en peso gallo.
- 20:30 horas de Lima es el estimado para la pelea en cartelera estelar.
- Arnold Allen vs Melquizael Costa es el combate estelar de UFC Vegas 117.