Universitario acaba de recibir la oferta concreta por El Tunche Rivera. Equipo grande pide condiciones, para llevarse al futbolista nacional.

El mercado de pases del fútbol peruano se sacude con una noticia de último minuto que involucra a uno de los delanteros más mediáticos del país. Sporting Cristal ha presentado una oferta formal para fichar a José ‘El Tunche’ Rivera, quien tiene las horas contadas en Universitario de Deportes.

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La información fue revelada en exclusiva por el periodista Alan Diez a través de RPP Noticias. Según la citada fuente, el atacante nacional no tiene intenciones de renovar su contrato con el cuadro crema y busca una salida inmediata.

Un ciclo terminado dentro de Universitario

El deseo de Rivera de abandonar la institución estudiantil se intensificó luego de la fuerte polémica en la que se vio envuelto recientemente. El jugador quedó en el ojo de la tormenta tras protagonizar un tenso incidente donde arrojó y pateó la camiseta merengue, rompiendo su relación con la hinchada.

Este quiebre absoluto aceleró las gestiones de la directiva rimense, que reaccionó rápido para enviar una propuesta concreta. En el Rímac ven al delantero como una oportunidad de mercado ideal para reforzar su línea de ataque de cara al Torneo Clausura.

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Los duros números del ‘Tunche’ Rivera en 2026

La actualidad deportiva del delantero tampoco acompaña su permanencia en Ate. Desde la llegada del experimentado estratega argentino Héctor Cúper al banquillo crema, el protagonismo de Rivera se redujo a niveles mínimos.

En lo que va de la temporada, ‘El Tunche’ registra una preocupante estadística de solo 1 gol en 14 partidos disputados. Además, el atacante apenas ha arrancado como titular en un compromiso y actualmente no goza de la consideración de Cúper.

El Tunche Rivera mostró irregularidad en Universitario. (Foto: X).

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Con la propuesta de Sporting Cristal sobre la mesa y una relación insalvable con Universitario, el futuro de José Rivera parece estar prácticamente definido lejos de Ate. Con llegada inminente a La Florida, si no termina pasando algo especial.

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