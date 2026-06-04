¿Se acerca el regreso de la ‘Pulga’? Universitario avanzó conversaciones por Raúl Ruidíaz

El regreso del delantero nacional al cuadro 'crema' toma fuerza tras el contacto formal entre el club de Ate y Atlético Grau.

Lo que durante semanas fue una posibilidad cada vez más comentada finalmente comenzó a tomar forma. Universitario de Deportes dio los primeros pasos para intentar incorporar a Raúl Ruidíaz de cara al Torneo Clausura 2026 y ya realizó consultas formales sobre su situación actual.

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En ese contexto, la dirigencia ‘crema’ se contactó con Atlético Grau para obtener información precisa sobre el delantero, lo que le permite evaluar con mayor claridad las opciones para concretar su esperado retorno al club.

Universitario da el primer paso por Raúl Ruidíaz

De acuerdo con la información brindada por el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’, Universitario se comunicó con Atlético Grau para consultar las condiciones de una eventual salida de Raúl Ruidíaz.

Con el interés de sumar nuevamente al atacante a sus filas, la dirigencia ‘crema’ buscó conocer los detalles económicos de la operación y recibió una respuesta concreta por parte del club piurano.

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Desde Ate evalúan la cifra exigida por Grau para concretar el fichaje del ‘9’. Aunque la operación no es sencilla, ya existe un avance en el acuerdo económico con el delantero y las negociaciones continúan.

¿Qué faltar para concretar el fichaje de Ruidíaz?

“Las negociaciones son así. Paso a paso. Sobre todo con Ruidíaz. En este momento la situación es así: la administración de la U ya se comunicó con Atlético Grau y saber la cláusula de Ruidíaz. Conversación entre administraciones fue corta, se dijo el monto y se confirma que era falso que si la U lo llamaba se iba gratis. Quedaron en conversar pronto”, explicó Peralta en primera instancia.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Ahora el tema a evaluar en la U es el monto y les parece medio complejo. En el aspecto económico entre Ruidíaz y Universitario ya está prácticamente. Solo son detallitos, no habría problema en llegar a un acuerdo, solo es ver el pago de la cláusula. Héctor Cúper ya sabe. Es lo más cerca que de los últimos tres años. Si no se llega a un acuerdo en la cláusula, no hay nada.”

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👉 Información de Universitario de Deportes en Modo Fútbol por @Linkeados_ ➡️ La administración crema ayer se comunicó con la directiva de Grau para conocer detalles de la cláusula de salida de Raúl Ruidíaz. Fue una primera conversación al respecto para conocer el monto.

➡️ Es… — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 4, 2026

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes inició consultas formales para fichar al delantero Raúl Ruidíaz.

La dirigencia ‘crema’ contactó a Atlético Grau para conocer la cláusula económica.

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