La continuidad de Zé Ricardo en Sporting Cristal pende de un hilo. Los malos resultados obtenidos durante el Torneo Apertura 2026, y la irregular campaña en la Copa Libertadores, han llevado a la directiva celeste a evaluar seriamente un cambio de entrenador para afrontar el Torneo Clausura y los Play-offs de la Copa Sudamericana.

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Los números del estratega brasileño generan preocupación en La Florida. Hasta el cierre del Apertura dirigió 14 encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores, registrando apenas cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas, un balance que ha debilitado considerablemente su posición dentro del club.

Frente a este escenario, comenzaron a aparecer candidatos para asumir el cargo y uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Ángel Comizzo. El técnico argentino viene de dirigir a Atlético Grau durante el Torneo Apertura 2026 y cuenta con amplio conocimiento del fútbol peruano tras sus exitosos ciclos anteriores.

Sin embargo, una posible llegada de Comizzo a Sporting Cristal no estaría exenta de polémica. El entrenador mantiene una identificación histórica con Universitario de Deportes, club con el que fue campeón nacional y donde dejó una huella importante como entrenador.

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El técnico Zé Ricardo durante el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño en Paraguay y por la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

La frase de Comizzo sobre Sporting Cristal que genera polémica

En 2021, durante una entrevista con GOLPERU, Ángel Comizzo dejó una declaración que generó enorme repercusión y que ahora ha vuelto a ser recordada por los hinchas celestes. En aquella ocasión, el técnico afirmó que “Sporting Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima. No está a la altura. Seamos honestos”.

El argentino incluso llevó la comparación al fútbol de su país al señalar que era similar a comparar a Vélez Sarsfield con River Plate o Boca Juniors. Ahora, mientras la directiva de Sporting Cristal evalúa posibles reemplazantes para Zé Ricardo, el nombre de Ángel Comizzo aparece como una alternativa real, aunque acompañado de una frase que seguramente volverá a generar debate entre los aficionados rimenses.

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Los números de Zé Ricardo en Sporting Cristal

El técnico brasileño Zé Ricardo ha dirigido 14 partidos a Sporting Cristal entre Liga 1 y Copa Libertadores. En total registra 4 victorias, 2 empates y 8 derrotas con 18 goles a favor y 26 en contra.

¿Contra quién juega Sporting Cristal por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal empieza el Torneo Clausura 2026 enfrentando a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo del distrito de San Martín de Porres.

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Datos claves

La directiva evalúa despedir a Zé Ricardo ante los malos resultados en Sporting Cristal.

El técnico brasileño registra cuatro victorias y ocho derrotas en 14 partidos dirigidos.

El argentino Ángel Comizzo aparece como candidato para asumir el cargo de entrenador.