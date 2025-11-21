“Serán unos Juegos Bolivarianos básicos”: Odebo reveló el difícil panorama del evento y lo que se espera para Lima 2027

Después de tantas especulaciones y problemas en la organización, Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 han dado inicio con las primeras competencias, mientras que la gran inauguración tendrá lugar este sábado 22 de noviembre en la Fortaleza de Real Felipe en el Callao. Pese a ello, el panorama para el evento no es el mejor en vista de los inconvenientes ya conocidos y esto tampoco augura buenas sensaciones para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Muy atrás quedó el éxito de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ya que estos Juegos Bolivarianos serán “básicos”. Así lo han advertido desde la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), más allá que desde el Comité Olímpico Peruano (COP) hayan querido bajar todas las alarmas alrededor de la realización o los problemas advertidos también dentro del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

El plan inicial apuntaba a unos Juegos Bolivarianos con Ayacucho como protagonista, pero los problemas de infraestructura y retrasos en las obras lo impidieron. Por eso, la inauguración, por ejemplo, se pasó a Lima con pocos días de anticipo, mientras que varias disciplinas se bajaron cuando iban a disputarse en Ayacucho.

¿Qué pasó con Ayacucho? Las diferencias entre Odebo y el COP

Cuando parecía que podía haber una postergación de los Juegos Bolivarianos, la realización quedó confirmada en los últimos días tras un comunicado del IPD. Sin embargo, no será el evento que tanto se esperaba tras lo hecho en Lima 2019, al menos eso advirtió el presidente de la Odebo, Baltazar Medina, recientemente reelegido.

“Está dentro de lo básico. No está faltando nada de lo que diría uno que es lo básico para tener o garantizar el éxito del evento. Pueden existir detalles de algo que podría ser de mejor calidad, pero tenemos lo básico para poder hacer los Juegos sin ningún inconveniente“, comentó en una entrevista para El Comercio.

¿A qué se debe esta declaración? Durante los últimos días, se advirtió que la ciudad de Ayacucho no contaba con todo lo necesario para las delegaciones deportivas, desde hospedaje y alimentación hasta la logística mínima para los atletas. Todo eso con pocos días para el inicio de los Juegos.

Esto fue totalmente descartado por el titular de la COP, Renzo Manyari, quien apuntó todo a otras cuestiones. “No es que existan obran inclusas que hagan inviable los Juegos. Ese nunca fue un problema para el adecuado desarrollo de los Juegos Bolivarianos“, aclaró también en el mencionado medio.

Y siguió: “Lo de Ayacucho es una información incorrecta y me permito aclararlo. En Ayacucho se usará como escenario deportivo el centro de convenciones que está al lado del aeropuerto. Ese escenario cumple con todos los requisitos para los deportes que allí se desarrollarán y también habrá mountain bike”.

Sin embargo, no aclaró si están dadas las condiciones para que los atletas tengan las facilidades necesarias para el desarrollo del evento. Y también sus palabras no coinciden con lo que aportó Medina desde la mirada de la Odebo.

“Lamentablemente, por temas de infraestructura hubo que reducir el número de deportes en Ayacucho. De un programa inicial de 10 a 12 deportes quedamos con cinco. Para mí, es muy lamentable, desde luego, pero hubo razones de fuerza mayor, motivos de fuerza mayor que nos obligaron a tomar esa decisión de mudar para Lima de los deportes que estaban programados“, dijo.

El mal augurio para Lima 2027

Deportes cancelados (escalada, racquetbol, muay thai y básquet), altos gastos de última hora, cambio de sedes de Ayacucho a Lima y hasta la salida de Federico Tong del cargo de presidente del IPD (Sergio Ludeña fue nombrado el pasado jueves como el nuevo presidente). Todo esto, expuesto en los últimos días, ponen el foco en lo que serán los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Al margen de cuestionar todo lo ocurrido con la organización de los Juegos Bolivarianos, Carlos Neuhaus, ex presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, expone el motivo de esta situación. Asimismo, le pone un manto de duda a lo que pasará con Lima 2027.

“El contrato firmado contempla que se debe crear una entidad independiente para la gestión de los Panamericanos, pero aún no se ha hecho“, apuntó. En tanto, también cuestionó que se haya eliminado el Proyecto Legado (una institución peruana encargada de administrar la infraestructura deportiva construida para los Juegos Panamericanos Lima 2019) y se haya transferido todos los recursos al IPD.

Si bien Panam Sports garantizó que los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se realizarán, pese a la crisis política de los últimos meses, los problemas de los Bolivarianos llevarán a que se tomen cartas en el asunto tanto en el IPD como en el COP.

