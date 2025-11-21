Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: atletas, calendario, inauguración y dónde ver en vivo todo el evento

El deporte peruano está de fiesta. Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 empiezan el sábado 22 de noviembre y durarán hasta el próximo 7 de diciembre, es decir que estamos frente a 16 días de enorme competencia internacional y que estará distribuida en 45 deportes y 70 disciplinas. Además, se esperan más de 4000 mil deportistas que llegarán provenientes desde 17 países.

Entre los atletas más destacados dentro de todos los que estarán en territorio nacional no podemos dejar de mencionar a Stefano Peschiera, quien consiguió la medalla de bronce en vela en los Juegos Olímpicos París 2024, siendo de esta manera la primera medalla olímpica de Perú en más de 30 años de nulos triunfos y por lo cual sigue siendo uno de los más esperados en el ámbito nacional.

Los otros peruanos que más sobresalen son Kimberly García en atletismo, Nicolás Pacheco en tiro, Alonso Correa, Lucca Messinas, Sol Aguirre y Arena Rodríguez en surf. En cuanto a deportistas internacionales, encontramos a las colombianas Tatiana Rentería y Brenda Olaya en judo, los venezolanos Keydomar Vallenilla y Julio Mayora en levantamiento de pesas y al ecuatoriano Gerlon Congo en boxeo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde será la inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

La inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 está programado para el próximo sábado 22 de noviembre a las 19:00 hora local. Esta ceremonia de inicio se llevará a cabo en la Fortaleza Real Felipe que está ubicada en el Callao y se espera una multitud de personas para presenciar un evento deportivo que acaparará todas las miradas hasta el 7 de diciembre.

Los países que participan en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Países miembros de la ODEBO: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

Países reconocidos: El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Paraguay.

Países invitados para Ayacucho-Lima 2025: Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Calendario deportivo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Sábado 22 noviembre E-Sports, hockey, sóftbol, tiro deportivo Domingo 23 noviembre Maratón (*), bádminton, BMX Freestyle, e-sports, hockey, levantamientos de pesas (*), lucha (*), MTB cross country (*), natación (*), sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo (*) Lunes 24 noviembre Bádminton, BMX Freestyle (*), E-Sports (*), ecuestre, esgrima (*), hockey, levantamiento de pesas (*), lucha (*), natación (*), sóftbol, squash (*), tiro con arco, tiro deportivo (*), vela Martes 25 noviembre Bádminton, BMX Race, ecuestre, esgrima (*), hockey, levantamiento de pesas (*), lucha (*), natación (*), sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo (*), vela Miércoles 26 noviembre Bádminton, BMX Race (*), canotaje velocidad, ecuestre, esgrima (*), gimnasia artística (*), hockey, levantamiento de pesas (*), natación (*), sóftbol, squash (*), surf, tiro con arco (*), tiro deportivo (*), vela Jueves 27 noviembre Canotaje velocidad, ciclismo de ruta (*), ecuestre (*), esgrima (*), esquí acuático, gimnasia artística (*), hockey, sóftbol (*), squash (*), surf, tiro con arco (*), tiro deportivo (*), vela (*) Viernes 28 noviembre Billar, canotaje velocidad, ecuestre, esgrima (*), esquí acuático (*), gimnasia artística (*), hockey, surf, taekwondo, tiro deportivo (*), vóley sala Sábado 29 noviembre Billar (*), ecuestre (*), esgrima (*), esquí acuático (*), futsal, gimnasia artística (*), surf, taekwondo, vóley sala Domingo 30 noviembre Béisbol, boxeo, ciclismo de pista (*), clavados (*), ecuestre, futsal, pentatlón moderno, remo, surf, taekwondo, tenis de mesa, vóley sala Lunes 1 diciembre Atletismo (*), béisbol, billar, boxeo, ciclismo de pista (*), clavados (*), ecuestre (*), futsal, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno, remo, taekwondo, tenis, tenis de mesa (*), vóley sala Martes 2 diciembre Atletismo, balonmano, béisbol, billar (*), boxeo, ciclismo de pista (*), ecuestre (*), futsal, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno (*), remo, tenis, tenis de mesa, vóley sala (*) Miércoles 3 diciembre Aguas abiertas (*), atletismo (*), balonmano, béisbol, bowling (*), boxeo, ciclismo de pista (*), cricket, ecuestre (*), futsal (*), gimnasia rítmica (*), gimnasia trampolín, golf, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno (*), remo, skateboarding, tenis, tenis de mesa (*), triatlón (*), vóley playa, vóley sala Jueves 4 diciembre Balonmano, béisbol, bowling (*), boxeo, cricket, ecuestre, gimnasia rítmica (*), gimnasia trampolín (*), golf, karate, natación artística (*), pelota vasca, remo, rugby 7, skateboarding (*), tenis (*), tenis de mesa, vóley playa, vóley sala, wushu Viernes 5 diciembre Aguas abiertas, balonmano, béisbol (*), bowling (*), ciclismo de ruta (*), cricket, ecuestre (*), golf (*), kickboxing, karate, natación artística, pelota vasca, rugby 7, tenis (*), tenis de mesa (*), triatlón, vóley playa, vóley sala, wushu (*) Sábado 6 diciembre Balonmano (*), cricket, gimnasia aeróbica, kickboxing, karate, patinaje de velocidad (*), remo coastal *), rugby 7, tenis, vóley playa, vóley sala

¿Cuáles son los deportes de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

Aguas abiertas

Atletismo

Bádminton

Balonmano

Béisbol

Billar

BMX Freestyle

BMX Racing

Bowling

Boxeo

Canotaje de velocidad

Ciclismo de montaña

Ciclismo en pista

Ciclismo en ruta

Clavados

Crícket

E-Sports

Ecuestre

Esgrima

Esquí náutico

Futsal

Gimnasia aeróbica

Gimnasia artística

Gimnasia rítmica

Gimnasia en trampolín

Golf

Hockey sobre césped

Judo

Karate

Kickboxing

Levantamiento de pesas

Lucha

Natación

Natación artística

Patinaje de velocidad

Pelota vasco

Pentatlón moderno

Remo

Remo costero

Rugby

Skateboarding

Sóftbol

Squash

Surf

Taekwondo

Tenis

Tenis de mesa

Tiro con arco

Tiro deportivo

Triatlón

Vela

Voleibol playa

Voleibol sala

Wushu

¿Dónde ver los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

Zapping | Perú

Señal Colombia | Colombia

DATOS CLAVES

