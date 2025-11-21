Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: atletas, calendario, inauguración y dónde ver en vivo todo el evento

El deporte peruano está de fiesta. Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 empiezan el sábado 22 de noviembre y durarán hasta el próximo 7 de diciembre, es decir que estamos frente a 16 días de enorme competencia internacional y que estará distribuida en 45 deportes y 70 disciplinas. Además, se esperan más de 4000 mil deportistas que llegarán provenientes desde 17 países.
Entre los atletas más destacados dentro de todos los que estarán en territorio nacional no podemos dejar de mencionar a Stefano Peschiera, quien consiguió la medalla de bronce en vela en los Juegos Olímpicos París 2024, siendo de esta manera la primera medalla olímpica de Perú en más de 30 años de nulos triunfos y por lo cual sigue siendo uno de los más esperados en el ámbito nacional.
Los otros peruanos que más sobresalen son Kimberly García en atletismo, Nicolás Pacheco en tiro, Alonso Correa, Lucca Messinas, Sol Aguirre y Arena Rodríguez en surf. En cuanto a deportistas internacionales, encontramos a las colombianas Tatiana Rentería y Brenda Olaya en judo, los venezolanos Keydomar Vallenilla y Julio Mayora en levantamiento de pesas y al ecuatoriano Gerlon Congo en boxeo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde será la inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?
La inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 está programado para el próximo sábado 22 de noviembre a las 19:00 hora local. Esta ceremonia de inicio se llevará a cabo en la Fortaleza Real Felipe que está ubicada en el Callao y se espera una multitud de personas para presenciar un evento deportivo que acaparará todas las miradas hasta el 7 de diciembre.
Los países que participan en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025
- Países miembros de la ODEBO: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
- Países reconocidos: El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Paraguay.
- Países invitados para Ayacucho-Lima 2025: Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
Calendario deportivo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025
|Sábado 22 noviembre
|E-Sports, hockey, sóftbol, tiro deportivo
|Domingo 23 noviembre
|Maratón (*), bádminton, BMX Freestyle, e-sports, hockey, levantamientos de pesas (*), lucha (*), MTB cross country (*), natación (*), sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo (*)
|Lunes 24 noviembre
|Bádminton, BMX Freestyle (*), E-Sports (*), ecuestre, esgrima (*), hockey, levantamiento de pesas (*), lucha (*), natación (*), sóftbol, squash (*), tiro con arco, tiro deportivo (*), vela
|Martes 25 noviembre
|Bádminton, BMX Race, ecuestre, esgrima (*), hockey, levantamiento de pesas (*), lucha (*), natación (*), sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo (*), vela
|Miércoles 26 noviembre
|Bádminton, BMX Race (*), canotaje velocidad, ecuestre, esgrima (*), gimnasia artística (*), hockey, levantamiento de pesas (*), natación (*), sóftbol, squash (*), surf, tiro con arco (*), tiro deportivo (*), vela
|Jueves 27 noviembre
|Canotaje velocidad, ciclismo de ruta (*), ecuestre (*), esgrima (*), esquí acuático, gimnasia artística (*), hockey, sóftbol (*), squash (*), surf, tiro con arco (*), tiro deportivo (*), vela (*)
|Viernes 28 noviembre
|Billar, canotaje velocidad, ecuestre, esgrima (*), esquí acuático (*), gimnasia artística (*), hockey, surf, taekwondo, tiro deportivo (*), vóley sala
|Sábado 29 noviembre
|Billar (*), ecuestre (*), esgrima (*), esquí acuático (*), futsal, gimnasia artística (*), surf, taekwondo, vóley sala
|Domingo 30 noviembre
|Béisbol, boxeo, ciclismo de pista (*), clavados (*), ecuestre, futsal, pentatlón moderno, remo, surf, taekwondo, tenis de mesa, vóley sala
|Lunes 1 diciembre
|Atletismo (*), béisbol, billar, boxeo, ciclismo de pista (*), clavados (*), ecuestre (*), futsal, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno, remo, taekwondo, tenis, tenis de mesa (*), vóley sala
|Martes 2 diciembre
|Atletismo, balonmano, béisbol, billar (*), boxeo, ciclismo de pista (*), ecuestre (*), futsal, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno (*), remo, tenis, tenis de mesa, vóley sala (*)
|Miércoles 3 diciembre
|Aguas abiertas (*), atletismo (*), balonmano, béisbol, bowling (*), boxeo, ciclismo de pista (*), cricket, ecuestre (*), futsal (*), gimnasia rítmica (*), gimnasia trampolín, golf, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno (*), remo, skateboarding, tenis, tenis de mesa (*), triatlón (*), vóley playa, vóley sala
|Jueves 4 diciembre
|Balonmano, béisbol, bowling (*), boxeo, cricket, ecuestre, gimnasia rítmica (*), gimnasia trampolín (*), golf, karate, natación artística (*), pelota vasca, remo, rugby 7, skateboarding (*), tenis (*), tenis de mesa, vóley playa, vóley sala, wushu
|Viernes 5 diciembre
|Aguas abiertas, balonmano, béisbol (*), bowling (*), ciclismo de ruta (*), cricket, ecuestre (*), golf (*), kickboxing, karate, natación artística, pelota vasca, rugby 7, tenis (*), tenis de mesa (*), triatlón, vóley playa, vóley sala, wushu (*)
|Sábado 6 diciembre
|Balonmano (*), cricket, gimnasia aeróbica, kickboxing, karate, patinaje de velocidad (*), remo coastal *), rugby 7, tenis, vóley playa, vóley sala
¿Cuáles son los deportes de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Balonmano
- Béisbol
- Billar
- BMX Freestyle
- BMX Racing
- Bowling
- Boxeo
- Canotaje de velocidad
- Ciclismo de montaña
- Ciclismo en pista
- Ciclismo en ruta
- Clavados
- Crícket
- E-Sports
- Ecuestre
- Esgrima
- Esquí náutico
- Futsal
- Gimnasia aeróbica
- Gimnasia artística
- Gimnasia rítmica
- Gimnasia en trampolín
- Golf
- Hockey sobre césped
- Judo
- Karate
- Kickboxing
- Levantamiento de pesas
- Lucha
- Natación
- Natación artística
- Patinaje de velocidad
- Pelota vasco
- Pentatlón moderno
- Remo
- Remo costero
- Rugby
- Skateboarding
- Sóftbol
- Squash
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro con arco
- Tiro deportivo
- Triatlón
- Vela
- Voleibol playa
- Voleibol sala
- Wushu
¿Dónde ver los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?
- Zapping | Perú
- Señal Colombia | Colombia
