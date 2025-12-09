Tras la derrota ante Osasco, ¿cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025?

Alianza Lima tuvo su primer partido en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025, que se disputa en Brasil. La primera presentación del equipo comandado por Facundo Morando fue con derrota ante uno de los locales, Osasco, por 3-0, en el duelo correspondiente al Grupo A. Ahora, tiene poco tiempo de descanso, ya que su segundo encuentro será en pocas horas.

Osasco fue un duro rival para Alianza Lima en el debut y en el partido principal de la jornada inicial del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. La argentina Bianca Cugno fue una de las grandes figuras del conjunto de São Paulo y marcó diferencias ante las ‘Íntimas’. Fue triunfo con parciales de 25-14, 25-17 y 25-18.

Con la derrota en el debut, no hay margen de error para las ‘Blanquiazules’ en su sueño de llegar a unas históricas semifinales en el máximo torneo a nivel clubes del mundo. Está obligado a ganar para llegar con chances de clasificación a la última fecha del Grupo A.

¿Cuándo juega Alianza Lima por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025?

Alianza Lima tiene un duelo decisivo en la segunda fecha del grupo A. Es que enfrentará al otro equipo que perdió en su debut. Se trata del Zhetysu VC de Kazajistán, que cayó 3-0 ante Savino Del Bene Scandicci con parciales de 22–25 21–25 20–25.

Por lo cual, es un mano a mano entre los equipos peruano y kazajo para seguir con chances de clasificación. El ganador llegará a la última fecha con una mínima posibilidad, pero el perdedor quedará sin oportunidades para llegar a semifinales.

El partido entre Alianza Lima y Zhetysu VC se disputará en el Arena Pacaembu, São Paulo este miércoles 10 de diciembre en el segundo turno de la jornada. Por lo cual, el horario de inicio será a las 13:30 horas local (11:30 horas de Lima).

¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025?

Alianza Lima vs. Zhetysu VC se juega este miércoles 10 de diciembre desde las 11:30 horas (Lima) en el Arena Pacaembu, São Paulo por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. El partido se podrá ver en vivo por Latina TV en Perú y por SporTV 2 en Brasil.

CANALES DE LATINA TV:

DIRECTV : canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD).

: canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD). Movistar TV : canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD).

: canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD). Claro TV : canal 2 (SD) y 502 (HD).

: canal 2 (SD) y 502 (HD). Star Globalcom: canal 11.

En tanto, también cuenta con transmisión online en vivo por la plataforma VBTV, ofrecida por Volleyball World. Además, Bolavip Perú ofrecerá todo los detalles y el punto a punto del encuentro.