UFC 320 en vivo: A qué hora y en qué canal ver la pelea en directo entre Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira

Por fin terminó la espera y este sábado 4 de octubre tendremos el desarrollo completo de la UFC 320. Habiendo dos campeonatos mundiales de UFC en juego, entérate en qué canal podrás ver todo el evento y desde qué hora pelean los principales Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen y Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira.

Este sábado 4 de octubre desde las 9:00 PM (horario en el que empiezan las peleas estelares de la UFC 320 en Perú) se podrá vivir un evento sin precedentes en el mundo de las artes marciales mixtas.

Habiendo dos títulos mundiales en juego, Merab Dvalishvili llega con el cinturón de peso gallo y sus 13 victorias seguidas en UFC. Pero ante él estará Cory Sandhagen, que es el cuarto de la división y viene de vencer a Deiveson Figueiredo por TKO.

Luego, de fondo, Magomed Ankalaev, campeón semipesado, defenderá por primera vez su título ante el último peleador que lo tuvo: Alex Pereira. Proyectándose como la pelea del año, veremos qué puede hacer el ruso ante un ‘Poatan’ que viene renovado.

Magomed Ankalaev defenderá su cinturón semipesado ante Alex Pereira. (Foto: UFC)

Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira: la revancha

Magomed Ankalaev y Alex Pereira ya han demostrado lo que pueden hacer dentro de un octágono. Sucediendo su primera pelea en el evento de UFC 313 en marzo del 2025, un ordenado Ankalaev hizo padecer a un confiado Pereira y al final se llevó el cinturón por decisión unánime.

Ahora Alex Pereira dice que las cosas han cambiado, que ha entrenado plenamente consciente que puede ser su última chance por el título y llega al T-Mobile Arena de Las Vegas con la humildad de un retador.

¿A qué hora pelean Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira en el UFC 320?

El evento de la UFC 320 empezará a las 5:00 PM de Perú con las primeras peleas preliminares, luego a las 7:00 PM de Perú comenzarán las preliminares y a las 9:00 PM de Perú iniciarán las estelares.

El horario de la cartelera principal de la UFC 320 empezará en Perú desde las 9:00 PM de este sábado 4 de octubre. Se estima que Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen empiece sobre las 11:00 PM y Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira sobre las 12:00 PM.

Horarios en el mundo de la UFC 320. (Foto: UFC)

¿Qué canal pasará la pelea entre Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira?

La UFC 320 será transmitida en vivo y en directo por la señal de Disney+ y de ESPN. Además, también se podrá ver online a través de la aplicación oficial de Disney+ y de ESPN en tu celular o por internet. De igual forma, también tendrás gratis el Minuto a Minuto del evento en Bolavip.

Cartelera completa del UFC 320

Peleas estelares

Campeonato de Peso Semipesado: Magomed Ankalaev (c) vs. Alex Pereira

Campeonato de Peso Gallo: Merab Dvalishvili (c) vs. Cory Sandhagen

Peso Semipesado: Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr.

Peso Pluma: Josh Emmett vs. Youssef Zalal

Peso Mediano: Abus Magomedov vs. Joe Pyfer

Peleas preliminares

Peso Mediano: Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz

Peso Gallo: Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat

Peso Pluma: Daniel Santos vs. JooSang Yoo

Peso Mediano: Ateba Gautier vs. Treston Vines

Primeras peleas preliminares

Peso Gallo femenino: Macy Chiasson vs. Yana Santos

Peso Gallo: Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz

Peso Welter: Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov

Peso Welter: Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford

Peso Mosca femenino: Verónica Hardy vs. Brogan Walker

Cartelera completa del UFC 320. (Foto: UFC 320)

