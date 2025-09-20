UFC Río se sacude: los tres rivales que Charles Oliveira tendría en carpeta tras la baja de Fiziev

La pelea entre Charles Oliveira y Rafael Fiziev era el plato principal de UFC Río, pero ya no se podrá comer. Sucede que Rafael Fiziev anunció su salida de la contienda luego de una lesión (aunque las causas concretas no han sido reveladas) y ahora la lucha principal quedó libre.

Lo que sí se sabe es que ahora mismo Charles Oliveira busca un rival para la cartelera principal de UFC Río. Como se recuerda, el evento se llevará a cabo este sábado 11 de octubre en el Farmasi Arena, Rio de Janeiro en Brasil.

Pues bien, luego de conocerse la baja de Rafael Fiziev, ahora Charles Oliveira busca rival y los expertos apuntan a que puede ser uno de estos tres peleadores: Benoit Saint Denis, Dan Hooker y Max Holloway.

Publicidad

Publicidad

Desde el lado de los rivales, el francés Benoit Saint Denis viene de someter al brasileño Mauricio Ruffy hace pocas semanas en París, el australiano Dan Hooker venció por decisión a Mateusz Gamrot en agosto del 2024 y el estadounidense Max Holloway ganó por decisión a Dustin Poirier en julio del 2025.

Charles Oliveira noqueado por Ilia Topuria en UFC 317. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo fue la última pelea de Charles Oliveira?

La última pelea de Charles Oliveira fue en junio del 2025 ante Ilia Topuria en el evento principal de UFC 317. Aquella noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el peleador brasileño perdió por nocaut en el primer asalto, más precisamente a los 2:37 del combate.

Publicidad

Publicidad

Para Charles Oliveira es un sueño la realización del UFC Río y un honor tener la pelea principal, aunque al día de hoy no tenga rival definido. Lo cierto es que será un gran combate en el marco de lo que posiblemente sea el final de su carrera con 35 años, 47 peleas, 35 victorias, 10 nocauts, 21 sumisiones y 4 decisiones.

¿Cuántos años tiene Charles Oliveira?

Charles Oliveira tiene 35 años pues nació el 17 de octubre de 1989. Apodado como ‘Do Bronxs’, es natural de Guarujá en Sao Paulo. Además ha sido campeón peso ligero UFC con dos defensas y actualmente está en el puesto 4 del ranking peso ligero.

Publicidad

Publicidad

ver también Claudio Puelles volvió a la UFC, pero con una dolorosa derrota en decisión dividida ante Joaquim Silva

¿Cuándo será UFC Río 2025?

UFC Río se llevará a cabo el sábado 11 de octubre en el Farmasi Arena, Rio de Janeiro en Brasil. Se espera que Charles Oliveira cierre la cartelera ante un rival aún por confirmar tras la baja de Rafael Fiziev. Además, ese día habrán 6 peleas estelares y 6 preliminares.