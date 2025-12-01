El lateral volante izquierdo César Inga, tras su destacada actuación en 2025 con Universitario de Deportes y su consolidación en la Selección Peruana, se ha convertido en el principal foco del mercado de pases peruano. Su notoria progresión ha llevado a que el jugador reciba y comunique a la “U” dos ofertas formales de peso provenientes del exterior para la temporada 2026, lo que ha generado una situación de alarma tanto en la directiva como en la hinchada.

Ofertas importantes por César Inga

Según el periodista Enrique Oscco (Toca y Pasa Perú), Inga, de 26 años, ha manifestado formalmente su deseo de dar el salto al fútbol internacional la próxima temporada, considerando que es el momento ideal para su carrera a pesar de estar agradecido por el tricampeonato crema. Sin embargo, un factor clave es su situación contractual: Inga tiene vínculo con Universitario hasta diciembre de 2027 y, crucialmente, no cuenta con una cláusula de salida de fácil ejecución.

César Inga dejaría Universitario. (Foto: X).

Ante las ofertas en firme, la directiva de Universitario ha tomado una determinación inmediata y unánime: declarar a César Inga como transferible, pero bajo condiciones muy rigurosas. Dado que el club tiene el control total de la negociación al no existir una cláusula de rescisión ejecutable, la estrategia es maximizar el beneficio económico. La directiva solo aprobará la transferencia si la propuesta cumple con las elevadas expectativas financieras que tienen por uno de sus activos más valiosos.

Universitario deberá analizar todo

Aunque se manejan con reserva, las principales ofertas provienen de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de la Liga Profesional de Argentina, siendo Racing Club el más insistente. Ambas propuestas superarían el millón de dólares por el pase. La “U” planea utilizar este ingreso para la siguiente etapa de fichajes, buscando un reemplazo de similar o superior calidad para el talentoso lateral.

La ausencia de una cláusula permite a Universitario negociar directamente el precio y los plazos de la operación. Si bien el deseo de Inga es partir en enero de 2026, la directiva podría presionar para que el jugador se quede hasta junio, después de la fase de grupos de la Copa Libertadores, buscando incrementar aún más su valor en el mercado sudamericano. No obstante, la intensidad de las ofertas y la voluntad del futbolista sugieren una definición antes de que concluya diciembre.

¿Universitario venderá a César Inga?

La apertura de la puerta de salida por parte de Universitario, supeditada a sus demandas económicas, marca el inicio de una inminente negociación. César Inga se perfila como la primera gran venta del club con miras a 2026, y el desenlace de esta operación será fundamental para el futuro deportivo y financiero de la institución. Se anticipa que el acuerdo podría cerrarse en las próximas semanas, confirmando o descartando la partida del lateral peruano al extranjero.

