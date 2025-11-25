Universitario de Deportes intensifica sus movimientos en el mercado de pases, priorizando el refuerzo de las bandas con el objetivo de asegurar recambio de calidad y versatilidad para la próxima temporada. Según información de Gustavo Peralta de L1 MAX, el club ‘crema’ ha puesto su mira en un carrilero de nacionalidad colombiana.

Universitario tiene pensado a su nuevo futbolista

Este jugador ha generado gran expectativa y su perfil está diseñado para cubrir la necesidad de proyección y función de banda, similar a la dinámica que aportan futbolistas como Andy Polo o César Inga. La característica más valorada y que alimenta las especulaciones es su notable polifuncionalidad, ya que, según Peralta, el futbolista “maneja los 2 perfiles”.

Universitario traería un refuerzo colombiano. (Foto: X).

Esta doble capacidad para desempeñarse tanto en la banda derecha como en la izquierda ofrece al cuerpo técnico una flexibilidad táctica invaluable, facilitando la rotación, compensando bajas y permitiendo ajustes de esquema. Un carrilero con esta adaptabilidad es un activo escaso en el fútbol sudamericano. El origen colombiano del refuerzo anticipa la llegada de un atleta con altas cualidades físicas y técnicas.

Las características del fichaje de Universitario

Los jugadores de esta nacionalidad suelen destacar por su velocidad, potencia en el desborde y habilidad en los duelos individuales. Este perfil encaja con la exigencia de tener carrileros que brinden apoyo defensivo y sean sorpresa ofensiva. Se espera una rápida adaptación, siguiendo el precedente de otros colombianos exitosos en la Liga 1. Para el entrenador de Universitario, la incorporación de un jugador con doble perfil amplía las opciones tácticas, incluso favoreciendo la consolidación de esquemas con línea de tres o cinco defensores (3-5-2 o 5-3-2), donde los carrileros son vitales.

Un colombiano potente y polivalente aseguraría que la banda opuesta a Andy Polo —pieza clave del equipo— mantenga peso y proyección, elevando la competitividad interna y la profundidad del plantel para los desafíos locales e internacionales. La descripción ha provocado que la hinchada de la ‘U’ proponga nombres en redes sociales como Kevin Velasco y Mender García, aunque estos tienen un perfil más de extremo ofensivo que de carrilero puro.

¿Escogerá bien Universitario de Deportes?

La duda táctica reside en la interpretación precisa del término “carrilero”: si se refiere a un lateral-volante con doble perfil o si es un término más amplio para un atacante de banda. Aunque el periodista ha revelado características cruciales y la nacionalidad, el nombre se mantiene en reserva mientras se finalizan los detalles contractuales. La dirigencia ‘crema’ busca asegurar este refuerzo estratégico con anticipación. Se anticipa que el anuncio oficial se realizará en los próximos días, lo que resolverá la intriga de los hinchas.

